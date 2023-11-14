حاجة كدة برة الصندوق وعمرها ماخطرت على بال حد..تعالي اقولك علي سر “عدم وجود النمل في محلات الحلويات والمخابز ” هتنبهري ياريتني عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر النمل من الحشرات غير المرغوب فيها، والتي تسبب الكثير من المشاكل، كما أن النمل قادر على الدخول إلى الأماكن الصغيرة، لذلك فإن إغلاق جميع الشقوق والفتحات في الجدران والأرضيات والأثاث يساعد على منع النمل من الدخول إلى المحلات والمخابز، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طرق التخلص من النمل بشكل سريع.

مواد طبيعية لطرد النمل من المنزل

هناك العديد من المواد الطبيعية أو الكيميائية التي يمكن استخدامها لمنع النمل، مثل:

السمسم: يحتوي السمسم على مادة تسمى “السينول”، والتي لها تأثير ضار على النمل، حيث تؤدي إلى فقدان حاسة الشم لديه، مما يجعله غير قادر على العثور على الطعام.

الفلفل الأسود: يحتوي الفلفل الأسود على مادة تسمى “الكابسايسين”، والتي لها تأثير حارق على النمل، مما يجعله يهرب من المنطقة التي يوجد فيها الفلفل.

الليمون: يحتوي الليمون على مادة تسمى “الليمونين”، والتي لها تأثير طارد للنمل.

الخل: يحتوي الخل على حمض الأسيتيك، والذي له تأثير قاتل للنمل.

طرق التخلص من النمل الموجود بالمنزل

بالإضافة إلى هذه العوامل، هناك بعض الإجراءات الأخرى التي يمكن اتخاذها لمنع النمل من دخول محلات الحلويات والمخابز، مثل: