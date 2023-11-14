متخطرش على بال الجن نفسه”.. وداعا لشراء حجارة طريقة تشغيل اي ريموت بدون حجارة.. ضاع عمرنا واخنا منعرفعاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة رائعة لتشغيل جهاز التلفزيون وجهاز الدش دون الحاجة إلى استخدام البطاريات هي استخدام محول كهربائي مدمج بنظام الطاقة الشمسية. تلك الفكرة الابتكارية تسهم بشكل كبير في تبسيط حياتك وتخليصك من عناء البحث عن بطاريات جديدة. إن رغبتنا في تحسين حياتنا لا تعرف حدودًا، وهذا ما يظهر بوضوح في عصرنا الحديث، حيث نسعى لابتكار واستخدام حلول تجعل حياتنا أفضل وتوفر الوقت والجهد. تقدم هذه الفكرة البديلة فرصة للتقدم التكنولوجي والاختراعات التي تجعل حياتنا أكثر راحة، وتسهم في تقليل التكاليف في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والزيادة في تكاليف المعيشة.

اختراع بديل الحجارة

العقل البشري يعمل بكفاءة عالية عندما يواجه حاجة ماسة، ومن هنا تنبع فلسفة “الحاجة أم الاختراع”، يتجه الإنسان نحو تجربة أفكار جديدة وابتكارات عندما يواجه تحديات أو نقصًا في الموارد، تعتمد هذه الفكرة على استخدام ورقة من الألومنيوم (القصدير)، وهي مادة متاحة في معظم المنازل وتُستخدم عادة في المطبخ، يتم استخدام هذه الورقة كبديل للبطارية في أجهزة التحكم عن بعد عند نفاذ البطاريات العادية، ومع ذلك يتعين أن تكون هناك بطارية تعمل بشكل جيد على الأقل في الريموت لتمكين استخدام ورقة الألومنيوم كبديل، يُظهر هذا الابتكار كيف يمكن للإبداع والاستفادة من المواد المتاحة في المنزل أن يساهما في حل مشاكلنا اليومية ببساطة وبدون تكلفة إضافية.

طريقة استخدام بديل البطارية لعمل الريموت أو الأجهزة الأخرى