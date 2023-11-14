ياريتني جربتها من زمان!!”.. طريقة خطيرة لتنظيف البوتجاز من الدهون وإزالة سواد عيون البوتجاز بدون أي مواد كيميائية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يجب أن نولي اهتمامًا يوميًا بنظافة البوتاجاز، حيث يعد أحد الأجهزة الأساسية في المنزل ويتم استخدامه يوميا، يعد تنظيف عيون البوتاجاز من الجوانب الحيوية التي يجب التركيز عليها، حيث قد تتراكم الدهون وبقايا الطعام على عيون البوتاجاز مما يؤثر على عملية الاشتعال، لذا، من الضروري القيام بتنظيف عيون البوتاجاز بانتظام، في هذا التقرير، سنشرح بعض الطرق البسيطة والفعالة لتنظيف البوتاجاز.

ما هي أفضل الطرق لتسليك عيون البوتاجاز

الطريقة الأولى

يمكن تحقيق تنظيف فعال لعيون البوتاجاز باستخدام وصفة بسيطة، يمكنك اتباع الخطوات التالية لتنظيف عيون البوتاجاز بفعالية باستخدام هذه الوصفة:

قم بمزج ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع كمية كافية من الماء لتكوين معجون.

ضع المعجون على عيون البوتاجاز واتركه لبضع دقائق ليعمل على تفتيت الدهون والرواسب.

باستخدام فرشاة ناعمة أو قطعة قماش نظيفة ورطبة، قم بفرك العيون بلطف بحركات دائرية لإزالة الأوساخ والدهون.

اشطف العيون جيدًا بالماء الدافئ لإزالة البقايا والمعجون.

استخدم قطعة قماش جافة لمسح العيون وتجفيفها تمامًا.

باستخدام هذه الوصفة واتباع هذه الخطوات، ستلاحظ فرقا واضحا في نظافة عيون البوتاجاز.

الطريقة الثانية