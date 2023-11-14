متخطرش علي بال الجن الأزرق”.. طرق التخلص من الثلج المتراكم في الفريزر والروائح الكريهة بسهولة في 5 دقائق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر تراكم الثلج في الفريزر مشكلة شائعة تواجه العديد من ربات البيوت، هذا التراكم يجعل من الصعب فتح وغلق الأدراج بسهولة، مما يؤثر على سهولة وسلاسة وضع واستخراج المواد المجمدة، بالإضافة إلى ذلك يؤثر تراكم الثلج على أداء الفريزر بشكل سلبي، حيث يجعله يعمل بشكل أقل فعالية ويستهلك المزيد من الطاقة، لحسن الحظ هناك طرق فعالة لإذابة الثلج بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة أو استخدام أدوات حادة التي قد تلحق ضرراً بالفريزر. سنشرح في هذا المقال كيفية إذابة الثلج بأمان وكفاءة، بالإضافة إلى بعض الإرشادات حول كيفية الحفاظ على أداء الفريزر بشكل عام.

اذابة الثلج المتراكم بسهولة في وقت قصير

إليك كيفية إذابة الثلج المتراكم بسهولة وفي وقت قصير:”

إيقاف تشغيل الفريزر وتفريغه: قم بإيقاف تشغيل الفريزر وفصله عن مصدر الطاقة. ثم قم بنقل المواد المجمدة إلى مكان آخر مؤقتًا.

استخدم فوط ساخنة ووعاء زجاجي بارد: ضع فوطة مبللة بالماء الساخن داخل الفريزر واترك الباب مفتوحًا لبضع دقائق. يمكنك وضع وعاء زجاجي بارد في الفريزر لتسريع عملية الإذابة.

احذر استخدام الأدوات الحادة: تجنب استخدام أي أدوات حادة لتجنب إلحاق ضرر بالفريزر أو البطارية.

تنظيف الفريزر بعناية: بعد إذابة الثلج، جفف الفريزر جيدًا ونظفه بمحلول مائي فعال مع التأكد من تجفيفه بشكل كامل قبل توصيله بالكهرباء وإعادة ترتيب المواد المجمدة.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك إذابة الثلج بسرعة وفعالية دون أي مشاكل، مما يساعد في الحفاظ على أداء الفريزر بشكل جيد.”

كيفية تنظيف الفريزر بعد التخلص من الثلج

بعد التخلص من الثلج، يمكنك إتباع هذه الخطوات لتنظيف الفريزر بشكل فعال:”