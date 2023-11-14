أسن السكين أسن المقص”.. فكرة جهنمية وجديدة لسن السكاكين والمقصات من غير مسن ..هتندمي انك متعرفهاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد السكينة أداة أساسية في كل منزل، لا يمكن لأي ربة منزل الاستغناء عنها، فأصبحت في الزمان الحاضر منتشرة حول العالم، في الزمن الماضي، كان الإنسان القديم يستخدم أدوات مشابهة للسكين، ورغم أنها لم تكن من نفس الخامات، فإنها كانت تؤدي نفس الغرض. في هذا المقال، سنتعرف على ثلاث طرق لاستخدام السكاكين في المنزل.”
طرق سن السكاكين في المنزل
الطريقة الأولى: عن طريق كوب من السيراميك
الطريقة
قم بمسك السكين بيدك اليمنى، وضع الكوب أو الفنجان في يدك اليسرى بحيث يكون قاعدته متجهة لأعلى، ثم وضع السكين بحذر على قاعدة الكوب أو الفنجان بزاوية طفيفة، بدأ بتمرير السكين ببطء على الحافة حتى تصل إلى سن السكين، كرر هذه الحركة ببطء أربع مرات، ثم قلب السكين لتكرار الخطوات نفسها على الجهة الأخرى.
الطريقة الثانية: عن طريق استخدام طبق صيني
قم بتدوير الطبق بحيث يكون الوجه مواجهًا لأسفل، ثم امسك السكين بيدك اليمنى وضعها على قاعدة الطبق الدائرية واتجه نحو سن السكين، بدأ بتمرير السكين على قاعدة الطبق بحركة بطيئة حتى تصل إلى سن السكين. بمجرد الوصول إلى سن السكين، اقلب السكين لتكمل العملية على الجهة الأخرى من السكين.
نصائح عند سن السكاكين
إليك بعض النصائح الهامة عند سن السكاكين:
- اختيار السكين المناسبة: تأكد من اختيار سكين ذات جودة عالية ومناسبة للغرض المقصود، سواء كان ذلك للطهي، النحت، أو الاستخدامات الأخرى.
- الحفاظ على السكين نظيفة وجافة: بعد استخدام السكين، قم بغسلها وتجفيفها بشكل جيد لمنع تراكم البقع والصدأ.
- شحذ السكين بانتظام: حافظ على حدة السكين بشحذه بانتظام باستخدام حجر الشحذ أو أدوات الشحذ المناسبة.
- تخزين السكين بشكل صحيح: قم بتخزين السكين في حامل خاص أو علبة مخصصة لمنع تلف الحافة ولحماية اليدين.
- استخدم السكين بشكل صحيح: تعلم كيفية استخدام السكين بشكل صحيح، وتجنب استخدامها لأغراض غير مخصصة مثل فتح العلب وغيرها.
- توخي الحذر أثناء العمل: كن حذرًا وانتبه خلال عملية سن السكين لتجنب الإصابات. احترم الحافة الحادة والأداة.
- استبدل السكين عند الحاجة: إذا كانت حافة السكين تبدو بالتآكل الشديد ولا يمكن شحذها بشكل جيد، فاستبدلها بسكين جديدة.
- توجيه السكين بعيدًا عن الأشخاص: عند عدم استخدام السكين، يجب توجيه الحافة بعيدًا عن الأشخاص وتأمينها بشكل جيد.
- تذكّر دائماً أن الحفاظ على السكين في حالة جيدة واستخدامها بحذر يسهم في تعزيز السلامة والكفاءة أثناء الاستخدام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسن السكين أسن المقص”.. فكرة جهنمية وجديدة لسن السكاكين والمقصات من غير مسن ..هتندمي انك متعرفهاش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.