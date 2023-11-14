أسن السكين أسن المقص”.. فكرة جهنمية وجديدة لسن السكاكين والمقصات من غير مسن ..هتندمي انك متعرفهاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد السكينة أداة أساسية في كل منزل، لا يمكن لأي ربة منزل الاستغناء عنها، فأصبحت في الزمان الحاضر منتشرة حول العالم، في الزمن الماضي، كان الإنسان القديم يستخدم أدوات مشابهة للسكين، ورغم أنها لم تكن من نفس الخامات، فإنها كانت تؤدي نفس الغرض. في هذا المقال، سنتعرف على ثلاث طرق لاستخدام السكاكين في المنزل.”

طرق سن السكاكين في المنزل

الطريقة الأولى: عن طريق كوب من السيراميك

الطريقة

قم بمسك السكين بيدك اليمنى، وضع الكوب أو الفنجان في يدك اليسرى بحيث يكون قاعدته متجهة لأعلى، ثم وضع السكين بحذر على قاعدة الكوب أو الفنجان بزاوية طفيفة، بدأ بتمرير السكين ببطء على الحافة حتى تصل إلى سن السكين، كرر هذه الحركة ببطء أربع مرات، ثم قلب السكين لتكرار الخطوات نفسها على الجهة الأخرى.

الطريقة الثانية: عن طريق استخدام طبق صيني

قم بتدوير الطبق بحيث يكون الوجه مواجهًا لأسفل، ثم امسك السكين بيدك اليمنى وضعها على قاعدة الطبق الدائرية واتجه نحو سن السكين، بدأ بتمرير السكين على قاعدة الطبق بحركة بطيئة حتى تصل إلى سن السكين. بمجرد الوصول إلى سن السكين، اقلب السكين لتكمل العملية على الجهة الأخرى من السكين.

نصائح عند سن السكاكين

إليك بعض النصائح الهامة عند سن السكاكين: