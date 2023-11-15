مني فاروق تثير غرائز الشباب وتنافس سما المصري بوصلة رقص فاضحة في الشارع بالأسود المفتوح

نشرت الفنانة الشابة منى فاروق ، مقطع فيديو جديدًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل مقاطع الفيديو والصور على إنستجرام.

وليست المره الاولى التي تكون فيها النجمه الجميله منى فاروق بنشر مقاطع فيديو لها وصور لها جريئه بعد الحادث الشهيره مع المخرج الكبير خالد يوسف وتسريب مقطع جديد مع المخرج خالد يوسف التي تقوم بها الفنانه الجميله منى فاروق التي تعرضت الى انتقادات واسعه في الفتره الماضيه بسبب ما تقوم به النجمه منى فاروق

ظهرت منى فاروق خلال إجازتها الصيفية في مدينة دهب الساحلية ، مرتدية فستان أسود مفتوح من الساقين والصدر ، مرتدية نظارة شمسية في منتصف الشارع ، وهي ترقص وتتأرجح ، ثم تغني داخل سيارة ، ولكن من الناحية الجمالية. رأي ، استخدمت الكثير من الماكياج.

وعلق بعض معجبيها على الفيديو قبل أن تغلق التعليق خاصة من هي مصورك ؟؟ – أميرة الشاشة العربية والشرق الأوسط لكن ما هو آت أفضل بكثير إن شاء الله.