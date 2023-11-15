دلعي جوزك ليلة الخميس .. ضعي زيت الزيتون على القرنفل في هذة المناطق من جسمك وهتنبهري من النتيجة… جربيها ومش هتستغني عنها

يمتاز زيت الزيتون بفوائده الجبارة للعناية بالبشرة والشعر حيث يتمتع بالعديد من الخصائص المغذية للبشرة والشعر مما يجعله عنصر أساسي في تحضير العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية الفعالة، كما في القرنفل الذي يعد من المكونات الطبيعية الشهيرة بمفعولها السحري في علاج الكثير من مشاكل البشرة والشعر وكذلك الجسم، لهذا نقدم لكم طريقة عبقرية لتحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل للتمتع بشعر صحي وناعم ملئ بالحيوية واللمعان.

وصفة زيت الزيتون مع القرنفل للشعر

إليكي سيدتي أفضل الوصفات الطبيعية الشهيرة التي تساعد بشكل كبير في علاج مشاكل الشعر المختلفة من التقصف والهيشان وكذلك التساقط بأسرع وقت بعيداً عن استخدام المنتجات الكيماوية ومستحضرات التجميل الضارة التي تؤثر بالسلب علي الشعر مع كثرة استخدامها، لتحضير الوصفة يجب إتباع الآتي:

نبدأ بإحضار كمية مناسبة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من زيت القرنفل ونمزجهم معاً جيداً.

نضيف للمكونات ملعقة متوسطة الحجم من نشا الذرة ثم نستمر في الخلط حتى نحصل على قوام متجانس.

نوزع الخليط على الشعر لعمل ماسك رهيب يمنح الشعر الحيوية واللمعان.

فوائد خلطة زيت الزيتون مع القرنفل

هناك العديد من الفوائد الجبارة لوصفة زيت الزيتون والقرنفل منها التالي:

تعمل على ملئ الفراغات في الشعر مما يمنحه الكثافة والطول.

تساهم في محاربة ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة بالبشرة.

من أفضل مميزاتها سهولة تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة.

تحتوي على العديد من الفوائد الصحية والعلاجية للجسم والشعر.

تمتاز بمكونات طبيعية آمنة على صحة الجسم والبشرة.

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