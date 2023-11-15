أقوي خلطه جهنمية لتنظيف البوتاجاز وازاله دهون وسواد السنين مش هتخطر علي بالك بسرعه الصاروخ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنظيف البوتاجاز من أكثر الأمور المرهقة التي تتعرض لها سيدة المنزل عند تنظيف المطبخ، ولكن يجب معرفة أن البوتاجاز لابد من تنظيفه باستمرار حتى لا تتراكم عليه الدهون ويصعب التخلص منها، كما أن البكتيريا تتراكم على البوتاجاز عند ترك الأوساخ وفضلات الطعام عليه لفترة طويلة، لهذا تلجأ الكثير من السيدات إلى استخدام المنظفات الطبيعية لتنظيف البوتاجاز والتخلص من الدهون وبقايا الطعام العالقة به، وسوف نوضح لكم بعض الطرق الطبيعية لتنظيف البوتاجاز بدون مجهود.

طريقة تنظيف البوتاجاز شديد الاتساخ

من أفضل الطرق في تنظيف البوتاجاز هو تنظيفه بشكل يومي حتى لا تتراكم عليه الدهون، وعند إشعال عيون البوتاجاز يتم حرق هذه الدهون مما يصعب تنظيفه بعد ذلك، وتحتاج ربة المنزل إلى الوقت والجهد الكبير في عملية التنظيف ولكن من الآن وداعا لهذه المشاقة سوف نقوم بتنظيف البوتاجاز المتراكم عليه الدهون لفترات طويلة في دقائق معدودة من خلال هذه الوصفات الاتية.

مكونات خلطة تنظيف البوتاجاز من الدهون والاوساخ

نحتاج في تحضير هذه الخلطة إلى ربع كوب من الخل.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

كمية قليلة من سائل تنظيف الصحون.

سلك مواعين.

طريقة تحضير الخلطة

نقوم أولا بإزالة عيون البوتاجاز ثم ننظف بقايا الطعام الموجودة على سطح البوتاجاز جيدا بقطعة من القماش.

ثم نقوم بوضع جميع المكونات السابق ذكرها معا في وعاء ونقلبهم جيدا حتى التجانس.

وبعد ذلك نقوم بوضع هذه المكونات على سطح البوتاجاز ونتركها لمدة 30 دقيقة.

ثم نقوم بدعك البوتاجاز بسلك المواعين وسائل تنظيف الصحون.

وبعد ذلك نقوم بتنظيفه بقطعه من القماش.

ثم نترك البوتاجاز حتى يجف من الماء وبعد ذلك نقوم بتركيب عيون البوتاجاز وسوف نلاحظ نظافتة وإزالة جميع الدهون والبقع منه تماما.

طريقة تنظيف عيون البوتاجاز بالكركديه والصابون السائل

نحتاج في تنظيف عيون البوتاجاز بالكركديه إلى كوب من الكركديه.

ملعقتين من سائل تنظيف الصحون.

لتر من الماء.

طريقة التحضير

نقوم بوضع هذه المكونات في وعاء ونرفعها على النار حتى تمام الغليان.

ثم نقوم بوضع عيون البوتاجاز داخل هذا الماء ونتركها لمدة 30 دقيقة.

ثم نقوم بعد ذلك بتنظيف العيون بواسطة سلك المواعين وسائل تنظيف الصحون.

وبعد ذلك نغسلها بالماء جيدا ونتركها حتى تجف تماما من الماء.

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