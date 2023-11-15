لذة ومتعة بمكونات أقتصادية كيكة الشوكولاتة الشهية بالصوص الاقتصادي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد كيكة الشوكولاتة من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، ولكن قد تكون مرتفعة التكلفة في بعض الأحيان، ولكن مع كيكة الشوكولاتة الاقتصادية بالصوص، يمكنك تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة واقتصادية، وإليك طريقة عملها وهي من ألذ الحلويات التي يعشقها الجميع.

مكونات كيكة الشوكولاتة الاقتصادية

2 كوب دقيق

1 كوب سكر مطحون

1 كوب حليب

1/2 كوب زيت

2 بيضة

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة كبيرة كاكاو خام

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير

أولا قومي بتشغيل الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية لكي يكون مسخن وجاهزا عند تسوية الكيكة حتى لا تهبط داخل الفرن.

احضري صينية تسوية الكيكة وجهزيها بدهنها بالزيت ورشها بالدقيق أو بالكاكاو أو بوضع ورق الزبدة داخلها.

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والسكر والبيكنج بودر والكاكاو الخام.

في وعاء آخر، اخفقي البيض والحليب والزيت والفانيليا ويمكننا استخدام الخلاط الكهربائي لتسهيل هذه الخطوة.

أضيفي خليط البيض إلى خليط الدقيق، وقلبي بالمضرب اليدوي حتى تمتزج المكونات جيدًا.

صبي الخليط في صينية الفرن التي قمنا بتجهيزها .

قومي بتسوية الكيك لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى ينضج.

اترك الكيك يبرد تمامًا قبل تحضير الصوص.

طريقة عمل الصوص الاقتصادي

نصف كوب حليب

ربع كوب سكر

3 ملعقة كبيرة كاكاو خام

1 ملعقة صغيرة فانيليا

ربع كوب من الزيت

طريقة التحضير

في الخلاط ضعي الحليب والسكر والكاكاو الخام والفانيليا.

اخلطي المكونات حتى يذوب السكر والكاكاو وتختلط كل المكونات.

ضيفي الزيت بالتدريج واستمري في الخلط حتى تحصلي على صوص الشوكولاتة.

اسكبي الصوص على الكيك البارد، وقدميه باردًا.

يمكنك إضافة بعض المكسرات أو الفواكه المجففة إلى الكيك حسب الرغبة.

يمكنك تزيين الكيك بالكريمة المخفوقة أو الشوكولاتة المبشورة.

يمكن تزيينها برش السكر المطحون أو جوز الهند المبشور.

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