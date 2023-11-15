السر الياباني لفرد الشعر الخشن والمجعد أقوي كيراتين طبيعي وفعال بدون مواد كيماوية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشعر المفرود والناعم يجعل المرأة تبدو دائما جميلة ومتألقة واكثر أناقة، لهذا تختار جميع السيدات دائما الشعر المستقيم والمنسدل، وتبحث جميع السيدات عن طرق طبيعية لتمليس الشعر وخاصة إذا كان شعرها مجعد أو خشن، لهذا سوف نوضح لكم بعض الخلطات والوصفات المنزلية الطبيعية 100% التي تجعل الشعر أكثر استقامة ويدوم لفترات طويلة بدون ضرر على الشعر أو استخدام مواد كيميائية.

وصفات منزلية لتمليس الشعر

يجب أولا أن نعرف ما هو التمليس الياباني، فهو عبارة عن مواد كيميائية واستخدام الحرارة في استقامة الشعر وهذه الطريقة أصبحت مشهورة بعد الكيراتين في جميع صالونات التجميل في معظم بلدان العالم، وهذا التمليس يستمر في استقامة الشعر لمدة 6 شهور ولكن هذا التمليس يحتاج إلى وقت طويل وعدد ساعات طويلة حتى يتم تطبيقه على الشعر، ولكن هذا التمليس يحتاج إلى الوقت والمال الكثير ومعظم السيدات لا تستطيع دفع هذه المبالغ الضخمة، لهذا سوف نوضح لكم بعض الوصفات المنزلية التي تعطي نتائج مبهرة في فرد الشعر مثل التمليس الياباني وهذه الوصفات هي كالاتي.

وصفة بذور الحلبة والبيض وزيت الزيتون

نحتاج في تحضير هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من بذور الحلبة.

صفار بيضاء.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف كوب من الماء.

طريقة تحضير هذه الوصفة واستخدامها

نقوم أولا بنقع بذور الحلبة في كمية الماء ونتركها طوال الليل.

ثم نقوم في الصباح بطحن بذور الحلبة ونضيف عليها

زيت الزيتون وصفار البيض ونقلبهم جيدا حتى التجانس.

ثم نقوم بترطيب الشعر ونضع عليه هذه الوصفة مع فردها بالتساوي من فروة الرأس وحتى الأطراف.

ثم نقوم بتدليك فروة الرأس لمدة خمس دقائق وبعدها نغطي الشعر ببونية استحمام ونتركه لمدة ساعتين.

ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو وتكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوعين للحصول على شعر أملس وناعم بدون مواد كيميائية.

وصفة زيت الخروع زيت جوز الهند

نحتاج في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت الورد او اي زيت عطري.

طريقة التحضير

نقوم بتسخين زيت الخروع مع زيت جوز الهند ثم نضع عليهم الزيت العطري ونقلبهم جيدا.

ثم نقوم بوضع هذه الزيوت على الشعر مع تدليك فروة الرأس.

ثم نغطي الشعر ببونية استحمام ونتركه لمدة ساعتين وبعد ذلك يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

يجب تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج ممتازة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السر الياباني لفرد الشعر الخشن والمجعد أقوي كيراتين طبيعي وفعال بدون مواد كيماوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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