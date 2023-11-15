المعمول السعودي بالفستق الحلبي بقوام هش يذوب بالفم ومذاق رائع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتم صنع المعمول السعودي بطرق عديدة وحشوات مختلفة في وصفة سهلة وبخطوات مضمونة، يعد أيضاً من أنواع الحلويات السعودي المشهورة جداً في المملكة السعودية، وهو من أحد أشهي أنواع الحلويات الشديدة الانتشار في العالم، وهو عبارة عن كعك بعجوة أو كعك للعيد، هو نوع من الحلويات الشعبية المشهورة في المنطقة العربية وخاصة لبنان وسوريا والأردن، ويتم حشوه بالتمر أو المكسرات أو كالجو أو الفستق الحلبي، يتم تحضيره في عيد الأضحى المبارك، هو من أطيب وألذ الحلويات العربية الشرقية علي سفرة ضيافة العيد، يعد أيضاً من الحلويات الشرقية العربية الأصيلة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال بوابة الصبح الإخبارية، طريقة عمل المعمول السعودي بالفستق الحلبي.

مكونات عمل المعمول السعودي

من هنا سوف نتعرف علي مقادير هذه الحلوى اللذيذة وهي كما يلي:-

5 أكواب من السكر الناعم.

كيلو من دقيق السميد.

نصف كوب حليب بودرة.

معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.

3 أكواب وثلث من السمن.

معلقة صغيرة فانيليا سائلة.

ربع كوب من الماء.

نصف كوب ماء ورد.

كيلو فستق حلبي.

كوب ماء ورد.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية خطوات عمل المعمول السعودي بأبسط الخطوات وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بخلط دقيق السميد، ونصف كمية السكر، والحليب البودرة معاً.

ثم نقوم بإضافة الفانيليا والخميرة، بعد إذابتها في الماء الفاتر.

بعد ذلك نضيف السمن المذاب علي النار متوسطة، إلي الخليط ويقلب جيداً حتي يغطي كل الخليط بالسمن.

ثم نبدأ في عجن جميع المكونات بعد إضافة الماء وماء الورد، ونستمر في العجن حتي نحصل عجينة ناعمة وسلسة.

بعد ذلك أتركي العجينة ترتاح، جانباً لمدة ساعتين تقريباً.

طريقة عمل الحشو

سوف نقدم لكم خطوات تحضير الحشو في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بتنظيف وتحضير الفستق.

ثم نقوم بطحنه جيداً باستخدام محضر الطعام.

بعد ذلك نضيف ما تبقي من السكر وماء الورد إلي الفستق، ونستمر في خفق جميع المكونات حتي نحصل علي عجينة متماسكة.

نقوم بتقطيع العجينة علي شكل دوائر صغيرة، متنظرة الشكل علي راحة اليد، ثم نضع حشوة الفستق بالداخل.

ثم نقوم بوضعها في صينية مدهونة بقليل من السمن، ضعي بعد كدة الصينية في فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 180 مئوية.

لمدة 20 دقيقة وعند تمام النضج، قومي بإخراج الصينية ورشي علي الوجه سكر ناعم، واتركيه ليبرد تماماً ثم قدميها بارداً بألف هنا وشفاه.

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