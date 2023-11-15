صور تويوتا فورتشنر 2024 بالثوب الجديد للطرق الواعرة اسعار ومواصفات Toyota fortuner 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سيارة Toyota fortuner 2024 من أحدث السيارات التي أصدرتها شركة تويوتا، فهي سيارة كبيرة الحجم تناسب العائلات كما أنها تتميز بمواصفات عديدة حيث تم تصميمها للسير على الطرق الوعرة والهضاب والدخول إلى الصحراء، انتشرت هذه السيارة في الأسواق بعد إعلان شركة تويوتا عنها في العام الجاري وهي عبارة عن سيارة متوسطة الحجم تقع بين السيارة الكبيرة تويوتا لاندكروزر 2024 وبين السيارة الصغيرة تويوتا لاندكروزر برادو 2024، كما تتميز هذه السيارة بمواصفات كثيرة تميزها عن غيرها من السيارات الأخرى، وسوف نتحدث عنها بالتفصيل في السطور القادمة.

وسائل السلامة في سيارة تويوتا فورتشنر 2024

تحتوي سيارة تويوتا فورتشنر 2024 على العديد من المميزات التي تجعل السيارة آمنة عند مواجهة أي مخاطر على الطرقات وهذه المميزات تتمثل فيها الآتي:-

تتميز سيارة تويوتا فورتشنر بوسائد هوائية تمنع من الحوادث.

بها مثبت سرعة ونظام موزع للفرامل عند الطوارئ.

بها نظام مانع للانغلاق.

بها فرامل مساعدة BA.

تحتوي على حساسات ركن وكاميرا خلفية.

بها نظام مساعد لصعود المرتفعات.

تحتوي على أحزمة الأمان.

بها مثبت سرعة وتحتوي على قفل مركزي للأبواب.

مميزات محرك سيارة تويوتا فورتشنر 2024

تحتوي سيارة تويوتا فورتشنر على محرك أربع اسطوانات سعة 2700 سي سي.

ينطلق المحرك ب قوة 163 حصان ويخرج عزم دوران يقدر ب 245 نيوتن / متر.

تستهلك سيارة تويوتا فورتشنر وقود يقدر ب 10.5 لتر عندما تقطع مسافة 100 كلم / الساعة.

السرعة القصوى للسيارة تويوتا فورتشنر تصل إلى 175 كم/ الساعة.

تعمل هذه السيارة بنسخة الدفع الخلفي للعجلات.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2024 من الخارج

تتميز السيارة شبكة امامية ضخمة تتناسب مع حجم السيارة.

بيع زجاج يعكس حرارة الشمس باللون الأسود الفاتح.

تحتوي على مصابيح مصنوعة للضباب.

تحتوي على أربع عجلات من الألومنيوم القوي مقاس 19 بوصة.

بها مصابيح ليد قويه ماما صبيح نهارية.

سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2024 في السعودية

تأتي سيارة تويوتا فورتشنر 2024 ب 4 فئات مختلفة، ويتساءل البعض عن سعر سيارة تويوتا فورتشنر في السعودية وسعرها يتمثل في الآتي:-

سعر سيارة Toyota fortuner 2024 GX2 دفع رباعي لأربع عجلات هو، 147,400 ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2024 VX2 بنزين دفع رباعي هو، 158,960 ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2024 VX2 تعمل بوقود ديزل دفع رباعي 172,300 ريال سعودي.

سعر سيارة سعر Toyota fortuner 2024 VX2 PLUS ديزل دفع كلي 179,450 ريال سعودي .

مواصفات خارجية لسيارة تويوتا الجديدة 2024

سيارة تويوتا الجديد لا تختلف كثيراً عن النسخة القديمة من السيارة، ونذكر لكم مواصفات تويوتا فورتشنر الجديدة من خلال التالي:

زجاج بلون أسود فاتح عاكس للشمس والحرارة.

مرتفعة عن الأرض ليسهل عليها عملية الأداء على الطرق الطينية و الرملية والصخرية.

تأتي بشبكة ضخمة أمامية أكثر شراسة.

تتمتع بمصابيح مخصصة الضباب.

مصابيح خلفية بحجم كبير في الباب الخلفي مختلفة عن الطرازات السابقة من السيارة.

سقف السيارة باللون الأسود ومنتصفها من أعلى باللون الأسود أيضاً.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2024 من الداخل

تحتوي سيارة تويوتا فورتشنر من الداخل على فرش من القماش عالي الجودة.

كما يوجد بها تكييف هواء خلفي للتحكم فيه تلقائياً.

كما يمكن التحكم في ارتفاع مقعد السائق.

كما تحتوي على عصا دروس ملفوفة بالجلد.

بها فتحة تبريد داخل صندوق القفازات العلوي.

تحتوي على إضاءة ارضية داخلية.

بها منفذ USB خلفي للشحن السريع.