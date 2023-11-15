مثل الجاهز.. طريقة عمل الحواوشي البيتي بالعجينة والعيش البلدي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل الحواوشي، الحواوشي أحد الأطباق الشهيرة ومن الأكلات الشعبية المشهورة، وهي تعتبر أحد الوجبات السريعة المحبوبة التي يتناولها الكثيرون، وعلى الرغم من توفرها في المطاعم والمحلات الشهيرة، إلا أن القدرة على تحضير الحواوشي في المنزل تعطي للأشخاص الفرصة للاستمتاع بطعم منزلي شهي وصحي، ويمكن لربة المنزل تحضيره وإضافة النكهه المميزة له، في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل الحواوشي في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وستتكمن كل سيدة من تحضير هذه الوجبة اللذيذة في المنزل وتقديمها للعائلة.

طريقة عمل الحواوشي في المنزل

المكونات:

خبز حواوشي جاهز أو يمكن عمل العجينة في المنزل.

لحم بقري مفروم.

بصل مفروم.

فلفل أخضر مفروم.

طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

بهارات تضيف نكهة مميزة (مثل الكمون والكزبرة والفلفل الأسود).

ملح وفلفل.

زيت زيتون.

طريقة التحضير:

سخن مقلاة على نار متوسطة وأضيفي القليل من زيت الزيتون.

أضيفي البصل المفروم والفلفل الأخضر المفروم إلى المقلاة وقلبهما حتى يصبحان طريين.

أضيفي اللحم المفروم إلى المقلاة واستمري في التقليب حتى ينضج تمامًا ويتحول إلى لون بني.

ثم أضيفي الطماطم المقطعة إلى المقلاة وقومي بتتبيلها بالملح والفلفل والبهارات.

اتركي المكونات على نار هادئة لمدة 5-10 دقائق حتى تنضج الطماطم وتتجانس النكهات.

سخني الخبز في الفرن لبضع دقائق حتى يصبح طري ومقرمش.

افتحي الخبز وضعي فيه مزيج اللحم المفروم والخضروات.

قومي بلف الخبز حول الحشوة وقطعه إلى قطع متوسطة الحجم.

سخني مقلاة أخرى على نار متوسطة وأضيفي القليل من زيت الزيتون.

ثم قومي بتحميص الحواوشي على نار هادئة ليصبح ذهبي اللون ومقرمش، ثم قدمية ساخن بجانب الطحينة والكاتشب والسلطات.

طريقة عمل الحواوشي بالعجينة

يمكن عمل عجينة في المنزل أو عيش حواوشي جاهز.

يتم مزج نفس المكونات المذكورة في الطريقة الأولي مع بعضها البعض وهي نية مع إضافة بعض الدهون لها أو ما يسمي بالدوش لإكسابها طعماً مختلف.

ثم يتم حشوها بالعيش الجاهز أو وضعها في العجينة وغلق أطراف العجين بالشوكة ومسح العيش من الوجه بالقليل من السمن.

يدخل الفرن على صاج لمدة نصف ساعة حتى ينضح ويأخذ اللون الذهبي.