“في الفرن” طريقة عمل مندي الدجاج خطوة بخطوة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل مندي الدجاج بالفرن هذا ما سنتناول اليوم، فيعد مندي الدجاج من أكثر الأكلات الخليجية التي يفضلها الكثير في كافة أنحاء الوطن العربي ويعتبر من الأطباق الرئيسية المتواجدة على الطاولة في العزائم الفخمة والمناسبات الأخري وذلك يرجع بالطبع إلي مذاقه الشهي واللذيذ، ويمكن تحضير المندى سواء باللحم أو بالدجاج، واليوم نقدم لكل زوار موقعنا “بوابة الصبح” أسهل طريقة لإعداد وتحضير مندي الدجاج في الفرن.

طريقة عمل مندي الدجاج بالفرن

المكونات:

كيلو من الدجاج.

ملعقة من عصير الليمون .

ربع ملعقة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ربع ملعقة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة من بودرة البصل.

القليل من الثوم المهروس .

نصف ملعقة من البابريكا.

رشه من الزعفران.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

كوب كبير من الارز المنقوع مسبقا لمدة نصف ساعة.

ملعقة من الملح وتزيد الكميه حسب الرغبة.

القليل من البهارات .

بصلة كبيرة مفرومة .

حبتين من القرنفل.

عود من القرفة.

اربع اكواب من الماء.

طريقة تحضير مندي الدجاج خطوة بخطوة

اولا نضع كمية الدجاج في وعاء بعد غسلها جيدا جدا وتترك لمدة ربع ساعة حتى تصفى تماما من الماء.

ثم نضع فوقها كمية عصير الليمون وبودرة البصل بهارات المشكلة والثوم والحبهان والبابريكا والقرفة وكميه الزنجبيل الزعفران.

ثم نخلط المكونات مع الدجاج جيدة جدا حتى تتبل الدجاج تماما نترك الدجاج في التتبيلة لمدة اربع ساعات على الاقل حتى يتشرب كافه النكهات المختلفة.

في وعاء آخر نحضر الأرز نضع كمية من الزيت النباتي في الوعاء على النار ونضع عليه البصل ونقلب جيدا لمدة دقائق حتى يذبل البصل.

ثم نضيف إليه الأرز ونقلب جيدا لمدة دقيقة ثم نضع الأرز في صينية الفرن ونظيف بهارات الدجاج والقرفة والقرنفل والقليل من الماء .

ثم نغطي الصينية بورق القصدير ثم نحدث ثقب صغيرا باستخدام السكين

ثم نضع فوق ورق القصدير كمية الدجاج المتبل ونغطيه مرة أخرى بورق القصدير .

ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويترك لمدة 45 دقيقة على الأقل.

نخرج الصينية من الفرن ثم نزيل ورق القصدير ونأخذ كمية الدجاج ونضعها فوق الأرز.

نعيد صينيه في الفرن مرة أخري ونتركها حتى تتحمر لمدة خمس دقائق.

ثم نضع مندي الدجاج في طبق التقديم ويقدم بالف هنا وشفا.

ملاحظة أنه ينبغي إعداد المندي بالارز البسمتي ولا يمكن استبداله بأي نوع آخر، ويمكن تقديم بجانبه طبق من سلطة الخضار أو طبق من الطحين أو اللبن الرائب والخبز الشامي الساخن.

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