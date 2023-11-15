شوربة العدس على الطريقة التركية ألذ أكلة شتوية تدفينا في عز البرد بطعم أول مرة تدوقيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر شوربة العدس من الأكلات الشتوية التي لا يمكن الاستغناء عنها لأنها تمد الجسم بالطاقة وبالتالي تساعد على الشعور بالدفء، وهي وجبة غداء متكاملة خاصة إذا تم تقديمها مع بصل أخضر وباذنجان مخلل وعيش بلدي، وتوجد طرق كثيرة لعملها ولكل واحدة منهم مذاق مختلف ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم شوربة العدس على الطريقة التركية فتابعونا.

شوربة العدس على الطريقة التركية

يمكنك الآن تحضير شوربة العدس بطريقة مختلفة لأطفالك من خلال إتباع الخطوات التالية:

2 كوب عدس أصفر مغسول ومصفي.

حبة بصل مفروم.

ملعقة كبيرة زيت.

5 فصوص ثوم.

2 حبة جزر مقطع مكعبات.

حبة بطاطس مقطعة مكعبات.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة بابريكا.

شطة.

حبة طماطم مقشرة ومفرومة.

نصف ملعقة نعناع ناشف.

ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة زبدة.

مكعب مرقة.

ملعقة صغيرة كاري.

6 أكواب ماء.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع وعاء على النار ونضيف بداخله الزيت وعندما يسخن نضع حبة البصل ونقلب لعدة دقائق حتى تذبل.

بعد ذلك يضاف الثوم وعندما تخرج رائحته نضيف الجزر والبطاطس المقطعة ونقلب لعدة دقائق ثم نشوح العدس.

مع باقي المكونات وأيضا الدقيق والمرقة نقلب المكونات مع بعض لكي تتداخل ثم نضيف الماء ونترك الخليط على نار متوسطة.

حتى يغلي ثم نخفض النار ونتركه لمدة 15 دقيقة لكي ينضج تماما وبعد ذلك يخفق بالهاند بلندر أو في الخلاط الكهربائي.

ولكن بعد أن يبرد قليلا وعندما يصبح الخليط ناعم يوضع في قدر ويرفع على النار ثم نضيف جميع التوابل مع ملعقة الزبدة.

ونتركه يغلي مرة أخرى حتى يصبح القوام كريمي ناعم ثم تقدم شوربة العدس وهي ساخنة مع خبز محمص وبالهنا والشفا.

فوائد تناول شوربة العدس

تحتوي شوربة العدس على الكثير من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم ومنها ما يلي:

تساعد على مد الجسم بالطاقة وتساهم أيضا في الشعور بالدفء لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم.

مفيدة لصحة الجهاز الهضمي لاحتوائها على البروتين والألياف الغذائية.

تحتوي على مضادات أكسدة طبيعية وهي تحارب الجذور الحرة التي تسبب الإصابة بالأمراض الخطيرة.

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