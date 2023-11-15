بدقيق وماء حضري عيش الفينو بطريقة الأفران مع عجينة طرية واقتصادية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عيش الفينو هو نوع من الخبز المفضل لدى الكثير من الناس، فهو طري ولذيذ وسهل الاستخدام، ومع العودة للمدارس نقدم لكي في هذه المقالة طريقة تحضير الفينو في المنزل بمكونات بسيطة واقتصادية دون بيض أو زبدة أو حليب والنتيجة خبز طري وخفيف ألذ من فينو الأفران.

مكونات عيش الفينو:

٣ أكواب ونصف دقيق =٥٠٠ جرام

٢ كوب ماء دافىء

ربع كوب الزيت النباتي

٢ ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

للوجه:

ربع كوب ماء

ملعقة كبيرة سكر

طريقة تحضير عيش الفينو:

في وعاء عميق، ضعي الدقيق والسكر والخميرة وقلبيهم جيدًا ثم تترك ٥ دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

أضيفي الزيت وقلبي جيدًا ثم أضيفي الدقيق مع الملح وقلبي جيدا.

[يقلب الدقيق مع الخميرة]

أضيفي الماء الدافئ بالتدريج مع العجن حتى تتكون لديك عجينة طرية وناعمة وتلتصق قليلا باليد ونستمر بعجن العجينة لمدة ٥ دقائق.

[عجينة الفينو طرية وناعمة]

تغطي العجينة وتترك لتخمر لمدة ساعة أو حتي يتضاعف حجمها.

بعد أن اختمرت العجينة نرش بعض الدقيق علي سطح العمل ثم قسمي العجينة إلى كرات حوالي ١٥ كرة.

نفرد كل كرة وبعدين نلفها رول لتصبح شكل فينو بالطول ونقفل أطرافها جيدا.

[تحضير عجينة الفينو]

يوضع الخبز في صينية مدهونة زيت ويغطي بفوطة نظيفة وتركها حتى تخمر لمدة نصف ساعة حتى يتضاعف حجمها.

ثم إدهني وجه الفينو بالحليب والزيت أو بالماء المذاب به سكر.

اخبزيها بالفرن المحمي مسبقا علي درجة حرارة 200 درجة لمدة 12 دقيقة إلى 15 دقيقة حتى تصبح ذهبية.

يغطي خبز الفينو بفوطة نظيفة أول ما يخرج من الفرن حتى يحتفظ بطراوتة.

[خبز الفينو الطري بعجينة اقتصادية]

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