طريقة عمل وصفة الألوفيرا لترطيب وتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعمل وصفة الألوفيرا على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والتخلص من البقع الداكنة والبثور التي تشوه منظر البشرة الجمالي، كما تعمل على ترطيب البشرة وتجعلها نضره وصافية وخالية من الشوائب، وبسبب ارتفاع أسعار منتجات العناية بالبشرة تلجأ بعض السيدات للبحث عن طرق عمل الوصفات الطبيعية رخيصة الثمن، وهناك العديد من العناصر الطبيعية التي تدخل في صنع هذه الوصفات، والتي لها دور كبير في حل مشاكل البشرة، كما أنها خالية من المواد الكيميائية المضرة بالبشرة، وسوف نتعرف من خلال بوابة الصبح الإخبارية، على طريقة عمل وصفات جل الصبار للتخلص من التجاعيد وتفتيح البشرة وترطيبها.

مكونات عمل وصفة الألوفيرا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

تحتوي وصفة جل الصبار على العديد من المكونات الطبيعية المليئة بالعناصر الغذائية الهامة في ترطيب البشرة وتفتيحها وإزالة التجاعيد وهي كما يأتي: –

ملعقة كبيرة جل الألوفيرا.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة عسل.

طريقة عمل وصفة جل الصبار

سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة عمل وصفه الألوفيرا والعسل الرهيبة في إزالة التجاعيد والتخلص من البقع الداكنة وترطيب البشرة والقضاء على البثور والبقع الداكنة وهي كما يلي: –

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة، ثم نقوم بوضعها على البشرة والرقبة ونتركها مده تتراوح ما بين 15 دقيقه و20 دقيقه.

بعد مرور الوقت المحدد نقوم بغسل البشرة بالماء.

نكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

طريقه عمل وصفة الألوفيرا

سوف نتعرف على طريقة عمل وصفة الألوفيرا الرائعة في تخليص البشرة من البقع الداكنة وإزاله التجاعيد وترطيب البشرة وهي كما يلي: –

نحضر ورقة من نبات الصبار، ثم نستخرج ما بها من جل الصبار.

نقوم بوضع الجل المستخرج من ورقة نبات الصبار على البشرة.

نكرر وضع هذه الوصفة على البشرة ثلاث مرات في الأسبوع.

فوائد الألوفيرا للبشرة

يحتوي جل الصبار على العديد من الفوائد الرائعة للبشرة، حيث يعمل على تنشيط الدورة الدموية حول منطقه العين ويخلصها من الهالات السوداء، كما يعمل على حمايتها من أشعة الشمس الضارة، لذلك يعتبر واقي طبيعي من الشمس، ويعمل على تنظيف البشرة والتخلص من مستحضرات التجميل، كما له دور فعال في تفتيح البشرة وتبييضها، ويعمل أيضًا على تجديد خلايا البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، ويشد الترهلات من خلال تنشيط ماده الكولاجين، وله دور فعال في ترطيب البشرة وتخليصها من الندبات وحب الشباب.

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