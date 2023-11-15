دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد شوربة العدس من أهم الأطعمة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص ويزداد البحث عنها مع فصل الشتاء، إضافة إلى أن له فوائد متعددة تُساهم على تدفئة الجسم وزيادة الطاقة، كما أن طريقة عمل شوربة العدس تختلف من مكان إلى أخر، وفقًا لما يشتاق العديد إليه الكثير من الأفراد، وفي هذا سنوضح لكم بعض الطرق الخاصة بتحضير شوربة العدس، لكي يتمكن الجميع من معرفتها.

[طريقة عمل شوربة العدس في 3 خطوات مع أجواء الشتاء]

مكونات عمل شوربة العدس

لكي تتمكن من القيام بتحضير شوربة العدس الأصفر، يمكن اتباع المكونات التي تتمثل في الأتي:-

إحضار كيلو عدس أصفر.

كوب من الماء.

1 طماطم.

1 جزر.

4 فصوص ثوم.

3 حبهان.

ملعقتين زبدة.

مجموعة من التوابل.

كيفية تحضير شوربة العدس في المنزل

هناك بعض الخطوات من أجل القيام بتحضير شوربة العدس في المنزل، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم سلق العدس بعد أن يتم غسلة جيدًا على نار هادئة.

ثم يتم إضافة الطماطم وكذلك الجزر والثوم وبعض الثوم المهروس.

وعلى الفور يتم إطفاء النار عن العدس.

ليتم خلطة في الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك يتم تسخين العدس مع إضافة الليمون والفلفل الحار وفقًا لرغبة كل شخص.

وفي النهاية يمكنك تقديمه في طبق مع بعض المقبلات الأخرى.

فوائد تناول العدس

يعد العدس مصدر غني بالعديد من البروتينات، التي يعد بديلاً رائعًا للحوم والأسماك، فضلاً عن إمكانية الحصول على ثلث السعرات الحرارية من العدس مع البروتين المعني، مما يجعل العدس ثالث أهم وأعلى بروتين على الإطلاق، يُحافظ على الوزن ويعد مثل باقي البقوليات الأخرى.