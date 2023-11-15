أنجح وأسهل طريقة عمل البسبوسة بالزبادي مكرملة زي المحلات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طعم لا يقاوم وطريقة عمل البسبوسة بالزبادي بأقل تكلفة بخطوات سهلة وبسيطة، فالحلوى من الوجبات المفضلة للكبار والصغار، والبسبوسة من الحلوى التي تفضل ربات المنزل إعدادها بشكل مستمر، وتعتبر من أطباق الحلوى الأساسية في جميع المناسبات السعيدة.

البسبوسة بالزبادي

البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي يعشقها الملايين من الصغار والكبار، كما أن سكان الوطن العربي يشتهرون بإعداد أجمل وأشهى أطباق البسبوسة، لذا تباع في جميع محلات الحلوى كأفضل أنواع الحلويات، وربات المنزل أيضا يقومون بإعداد البسبوسة في المناسبات المختلفة، وخاصة أعياد الميلاد والاحتفالات العائلية، لذا سنوضح أسهل طريقة عمل البسبوسة بالزبادي في المنزل بدون أي تكلفة:

المقادير

كيس من سميد البسبوسة.

3 ملاعق كبيرة من السمن.

كوب من اللبن الطازج.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

كوب من الزبادي.

مكسرات للتزيين حسب الرغبة.

مقادير الشربات

الشربات أو الماء المحلى من المكونات الأساسية في وصفة البسبوسة، ويعطي مذاق لذيذ، ولإعداده نحتاج إلى التالي:

2 كوب من السكر.

و2 كوب من المياه.

ليمونه صغيرة.

طريقة عمل الشربات

نضع مقدار الماء والسكر على نار متوسطة.

بعد الوصول إلى مرحلة الغليان يتم إضافة عصير الليمونة.

يترك الخليط على النار لمدة 5 أو 10 دقائق حتى يصبح أكثر تماسك.

خطوات عمل البسبوسة بالزبادي

نحضر وعاء عميق ونقوم بخلط كلًا من سميد البسبوسة والبيكنج صودا حتى يمتزجان جيدًا.

ونحضر وعاء آخر ونضع بداخله مقدار السمن على نار هادئة حتى تذوب تمامًا.

نقوم بإضافة السمن المذاب إلى الخليط السابق مع التقليب جيدًا حتى يتشرب السمن مع السميد.

ثم نضيف كوب الزبادي واللبن إلى الخليط مع استمرار التقليب لنحصل على عجينة ذات قوام متماسك.

نحضر صينية ذات حجم مناسب وندهنها بالسمن ونقوم بسكب الخليط في الصينية.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تسخن لنضع الصينية.

بعد نضج العجينة نقوم بتشغيل الشواية للحصول على اللون الذهبي.

ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونضيف كمية مناسبة من الشربات المجهز سابقًا وهي ساخنة.

ونضيف بعض المسكرات على وجه البسبوسة للتزيين حسب الرغبة، وتقطيعها إلى قطع صغيرة قبل تقديمها.