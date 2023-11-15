كب كيك بحبات الشكولاتة وصفة لذيذة وسهلة التحضير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كب كيك بحبات الشكولاتة هي حلوى لذيذة وسهلة التحضير، وهي من الحلويات المفضلة لدى الصغار والكبار على حد سواء، تتميز كب كيك بحبات الشكولاتة بطعمها الغني ونكهات الشوكولاتة الممتعة، يمكنك تحضيرها في المنزل في أي وقت تريد، يمكنك تزيين كب كيك بحشو جوز الهند أو بالكريمة المخفوقة أو صلصة الشوكولاتة أو الفواكه، واليوم خلال السطور التالية سوف نعرض لكم طريقة تحضيرها بكل سهولة وبمكونات بسيطة.

مكونات كب كيك بحبات الشكولاتة

2 كوب دقيق.

1 كوب سكر.

1/2 كوب كاكاو خام.

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1 كوب حليب.

1/2 كوب زيت.

2 بيضة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 كوب حبات شوكولاتة.

طريقة عمل كب كيك بحبات الشكولاتة

قومي بتسخين الفرن قبل الاستخدام، ثم حضري وعاء مناسب واخلطي الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح.

القيام بتحضير إناء ثاني لخلط المكونات السايلة الحليب والزيت والبيض والفانيليا.

ثم ضيفي خليط المكونات السائلة إلى خليط المكونات الجافة، واخفقي حتى يصبح الخليط متجانس.

بعد ذلك ضيفي حبات الشوكولاتة، واخفقي حتى تمتزج.

ثم اسكبي الخليط في قوالب كب كيك مبطنة بالورق.

بعدها اخبزي كب كيك بحبات الشكولاتة حتى ينضج تماما، ثم أخرجي كب كيك بحبات الشكولاتة من الفرن واتركيه يبرد.

مقادير كب كيك بحشو جوز الهند

2 كوب دقيق.

1 كوب سكر.

1/2 كوب جوز هند.

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

1 كوب حليب.

1/2 كوب زيت.

2 بيضة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة تحضير كب كيك بحشو جوز الهند

القيام بخلط المكونات الجافة الدقيق والسكر وجوز الهند والبيكنج باودر سويا.

ثم حضري وعاء لخلط الحليب والزيت والبيض والفانيليا.

ثم قومي بإضافة خليط المكونات السائلة إلى خليط المكونات الجافة، واخفقيهم جيدا حتى يصبح الخليط متجانس.

ثم اسكبي الخليط في قوالب كب كيك مبطنة بالورق.

بعدها ضعي كمية صغيرة من الحشو في كل كب كيك.

ثم اخبزي كب كيك بحشو جوز الهند حتى يتم النضج، وأخرجي كب كيك بحشو جوز الهند من الفرن واتركيه يبرد.