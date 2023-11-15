“هتجددي لولادك” وصفة عمل فطيرة خلية النحل ببيضة واحدة وبدون سمن نباتي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد فطيرة خلية النحل من المعجنات التي يحبها الكثير من الأشخاص ويتم تقديمها حلوة أو حادقة ولذلك تتساءل الكثير من ربات المنزل عن طريقة عمل فطيرة خلية النحل بشكل سهل وبسيط، ويمكن حشو خلية النحل باستخدام الجبن أو الملبن أو غيرها من الأشياء ويمكن صنع فطيرة خلية النحل من خلال اتباع خطوات بسيطة وسهله سوف نتعرف عليها بشكل مفصل الآن.

وصفة عمل فطيرة خلية النحل

المكونات:

ثلاث أكواب ونصف من الدقيق الجيد.

كوب من الماء الدافئ.

أربع ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

معلقتين صغيرتين من السكر.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

بيضة ويجب أن تكون بحرارة الغرفة.

ربع كوب من الزيت.

رشة من الملح.

رشة من الفانيليا.

طريقة تحضير فطيرة خلية النحل

قم بوضع الماء والسكر والخميرة والبيضة والفانيليا والملح والزيت في وعاء وقم بتقليب الخليط جيدا حتي يتجانس.

قم بوضع الدقيق بشكل تدريجي حتى يتماسك ثم قم بعجن الخليط باستخدام اليد لمدة تصل إلى ٧ دقائق.

قم بوضع القليل من الزيت في يديك وقم بلم العجين جيدا.

واترك العجين حتى يختمر لمدة ساعة في مكان دافئ وبعدها قم بقطع العجين إلى قطع صغيرة بنفس الحجم وقم بحشو كل قطعة بالجبن أو بأي حشوة ترغب بها وقم بإغلاق الكرات بعد الحشو جيدا.

ثم قم بجلب صينية وقم برص فيها الكرات ويجب ترك بين كل كرة وأخري نسافة جيدة، وقم بتغطية الصينية حتى تختمر لمدة نصف ساعة على الأقل قبل أن تدخل الفرن.

قم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 من أجل تسخينه ثم قم بوضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتي تنضج من الأسفل جيدا، وبعدها ادهن وجه خلية النحل جيدا باستخدام الخليط المكون من صفار البيض والحليب.

ثم قم بإشعال شواية الفرن وضع الصينية به وبعد أن يأخذ الوجه لون ذهبي قم بإخراج الصينية وقم برش السمسم عليها.

كما من الممكن أن يتم سقي فطيرة خلية النحل باستخدام عسل النحل أو باستخدام الحليب، وبذلك تصبح فطيرة خلية النحل جاهزة للتقديم بكل سهولة.