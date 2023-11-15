الجديد شديد سيارة القرن تويوتا أوربان كروزر 2024 اتوماتيك GL موديل 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سيارة القرن تويوتا أوربان كروزر 2024 اتوماتيك GL موديل 2024 ، هناك الكثير من الأشخاص يهتمون بسوق السيارات ومتابعة الموديلات الجديدة والحديثة بإستمرار ومع نهاية عام 2023 وعلى إشراقة عام جديد 2024 وفى ظل متابعة سوق السيارات الحديثة وجدنا السيارة تويوتا أوربان كروزر 2024 التى يبحث عنها الجميع حيث انها تأتى بتقنيات عالية من محرك وسرعات وشكل وألوان وقد ازداد البحث عنها فى محركات البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية وما زال جارى البحث عنها كمواصفات وسعر وإليك عزيزى زائر موقع بوابة الصبح فى هذا المقال أن نوضح لحضراتكم مواصفات وسعر سيارة القرن تويوتا أوربان كروزر 2024 اتوماتيك GL موديل 2024

مواصفات سيارة القرن تويوتا أوربان كروزر 2024 اتوماتيك GL موديل 2024

موديل 2024.

محرك قوى 1500 سى سى 4 سلندر 101 حصان عزم النيوتن 135.

اتوماتيك عدد 6 سرعات دفع أمامى

أنوار أمامية.

الجنوط 17/215/60.

إشاراة فى المرآة.

كاميرا خلفية.

حساسات خلفية.

سعة الوقود 45 لتر بنزين .

فتحة سقف.

عداد 220 .

19.8 لتر لكل 100 كيلو متر.

عدد المقاعد 5 مقاعد بالسيارة

مواصفات تويوتا أوربان كروزر 2024 اتوماتيك GL مواصفات يبحث عنها الجميع حيث أن الشخص الذى يبحث عن سيارة يريد سيارة بإمكانيات ومواصفات تتناسب معه ومع أسرته وتكون أكثر راحة ومتعة أثناء القيادة ولا ننسى أنها سيارة متسعة تسع للعديد من الحقائب والبضائع أيضاً حسب إستخدامك مع أسرتك فى رحلاتهم ومصايفهم أو فى عملك

سعر تويوتا أوربان كروزر 2024 اتوماتيك GL موديل 2024

بعد الإطلاع على أهم مواصفات السيارة تويوتا أوربان كروزر 2024 اتوماتيك GL موديل 2024 والرد على إستفساراتك التى كان تدور فى ذهنك من حيث السى سى والسرعات وباقى المواصفات والأن لا يتبقى سوى التعرف على سعر سيارة القرن تويوتا أوربان كروزر 2024 اتوماتيك GL ، سعر السيارة يتراوح ما بين 80 ألف ريال و 90 ألف ريال وقد يختلف من معرض لأخر