مواصفات نيسان إكس تريل 2024 الشكل الجديد FaceLift SUV بالصور الفخامة تتحدث عن نفسها سعر Nissan X-Trial 2024 الجديدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مواصفات نيسان إكس تريل 2024، هي إحدى سيارات نيسان موتورز الشركة اليابانية التي تصنع سيارات ذات دفع رباعي عالية الجودة، ومن خلال مقالات سابقة تم أستعراض مواصفات نيسان أرمادا 2025 وكذلك نيسان باترول 2025، واليوم سيكون معنا سيارة جديدة من نيسان موتورز وهي نيسان إكس تريل 2024 فيس ليفت باسمها الجديد “روج”، ومن فئات هذه السيارة تعمل بالدفع الخلفي وبعضها يعمل بالدفع الرباعي بنظام اختياري، وفيما يلي سيتم أستعراض كافة تفاصيل مواصفات Nissan X-Trial 2024 الجديدة وماهو سعر السيارة في المملكة العربية السعودية فتابعوا معي التالي.

مواصفات نيسان إكس تريل 2024

محرك سيارة Nissan X-Trial 2024 متاح الآن بسعة لترية 1500 سي سي أي 1.5 لتر موفر للوقود ولكن بتقنية التيربو لزيادة القوة والسحب والعزم، وذلك لفئة المحرك الأولى أما الفئة الأخرى ستكون بنسخة محرك أكبر ويصل حجم المحرك إلى 2.5 لتر كما يولد هذا المحرك قوة بمقدار 201 حصان ويتصل بقير أتوماتيك سداسي السرعات وجر رباعي للأربع عجلات للطرق الوعرة والمستحيلة.