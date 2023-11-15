سكراب القهوة السحري لإزالة الجلد الميت وتفتيح البشرة ونعومتها هتكوني منورة من أول أستعمال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القهوة هي مقشر طبيعي رائع للبشرة، يمكن أن يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة وتحسين ملمس البشرة وتوحيد لونها، ليس ذلك فقط بل فهي أصبحت تدخل في الكثير من الوصفات الطبيعية لتحقيق الفوائد المتعددة للبشرة وعلاج الكثير من مشاكلها بكل سهولة، لذلك إليكم بعض الوصفات السحرية القهوة التي يمكنك تجربتها في أي وقت، لذلك تابعونا للتعرف على هذه الوصفات.

مقشر القهوة والسكر للبشرة

هذا هو القناع الأكثر شيوعًا للقهوة، واستخدامًا وذلك لانه مقشر لطيف يمكن استخدامه على جميع أنواع البشرة، ويساعد في إزالة الجلد الميت وتحقيق أفضل النتائج، وطريقة الاستخدام تتمثل في اتباع الآتي:

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة:

اخلطي القهوة والسكر وزيت الزيتون في وعاء صغير.

ضعي القناع على وجهك ورقبتك بحركات دائرية بشكل مستمر، وذلك بغرض تقشير الجلد.

اتركي القناع لمدة 5 دقائق على البشرة.

ثم اشطفي القناع بالماء الدافئ جيدًا.

مقشر القهوة وزيت جوز الهند

هذا القناع مثالي للبشرة الجافة، ويساعد زيت جوز الهند على ترطيب البشرة وتغذيتها، كما تعمل القهوة على التخلص من الجلد الميت وتفتيح البشرة، وطريقة الاستخدام تتمثل في اتباع الآتي:

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

الطريقة:

اخلطي القهوة وزيت جوز الهند في وعاء مناسب.

ضعي القناع على بشرة نظيفة وجافة، ويتم فرك الخليط على البشرة بحركات دائرية بشكل مستمر.

اتركي القناع لمدة نصف ساعة.

ثم اشطفي الوجه جيدًا بالماء الفاتر.

مقشر القهوة والعسل

هذا القناع مثالي للبشرة الحساسة، وذلك لا العسل يساعد على تهدئة البشرة وتقليل الالتهابات، والقهوة تساعد في عملية التقشير المطلوبة، وطريقة الاستخدام تتمثل في اتباع الآتي:

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة.

1 ملعقة كبيرة من العسل.

الطريقة:

اخلطي القهوة والعسل للحصول على خليط متجانس وناعم القوام يمكن فرده على البشرة.

ضعي القناع على وجهك ورقبتك.

افركي البشر بحركات دائرية.

اتركي القناع لمدة ربع ساعة أو أكثر.

بعد انتهاء المدة يتم غسل الوجه جيدًا بالماء الدافئ.

في النهاية لقد تعرفنا على افضل الوصفات السحرية المميزة التي تدخل القهوة فيها مكون أساسي، تعمل على التخلص من الجلد الميت بشكل سريع وفعال كما أنها تحقق أنه النضارة والتفتيح بأفضل نتائج ممكنة.