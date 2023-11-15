لو انتي عروسة عندي ليكي خلطة منزلية كالسحر ستزيل الاسمرار والبقع الغامقة من جسمك كله مش هتصدقي النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قبل الزفاف تهتم كل فتاة بجمال جسمها حتى تظهر أمامه بشكل لائق وجذاب ولذلك يقوم الكثير بالذهاب إلى صالونات التجميل من أجل تقشير الجسم والتخلص من الخلايا الميتة وجعل ناصع البياض وناعم، ولكن هذه الطريقة تكون مكلفة للبعض ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطات طبيعية بمكونات من بيتك لتبييض الجسم للعروس فتابعونا.

خلطة تبييض الجسم للعروس مضمونة

يمكنك الآن استخدام هذه الخلطة قبل زفافك لتبييض الجسم وجعلها ناعم ذات رائحة جذابة من خلال إتباع الخطوات التالية:

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

نصف كوب سكر أبيض خشن.

نصف كوب عصير ليمون.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر وعاء عميق ونضع بداخله السكر الخشن مع الخميرة ثم يضاف عصير الليمون ونقلب المكونات لكي تتداخل.

ويصبح القوام مثل الرمل وبعد ذلك نضع زيت الزيتون ثم نقوم بترطيب الجسم بالماء الدافئ ونوزع الخليط عليه بالكامل.

ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يفرك بحركات دائرية ويشطف بالماء البارد وندهن مرطب للحصول على رطوبة ونعومة الجسم.

هذه الخلطة تزيل الخلايا الميتة التي تسبب سواد الجسم والتصبغات وبالتالي تسمح بظهور خلايا جديدة مليئة بالحيوية والنضارة.

الفازلين والكركم لتبييض الجسم

هذه الخلطة ترطب الجسم وتحافظ على رطوبة ولمعانه لأن الفازلين يجعل الجلد أكثر مرونة ويمكنك استخدامه بهذه الطريقة التالية :

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

2 ملعقة كبيرة كركم.

ملعقة كبيرة حليب بودرة.

2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط الفازلين مع الكركم الخاص بالجسم وليس كركم الطعام ثم نضيف الحليب البودرة وزيت الزيتون.

نقلب المكونات مع بعض لحين الحصول على قوام كريمي ناعم ثم يوضع على الجسم ويترك لمدة 20 دقيقة.

وبعد ذلك يشطف بالماء مع التدليك بحركات دائرية وسوف تلاحظي أن جسمك أصبح أبيض وأكثر نعومة.

نصائح للحفاظ على الجسم

إذا أردت الحصول على جسم أبيض خالي من التصبغات والبقع يجب عليك إتباع الخطوات التالية:

تقشير الجسم على الأقل مرة واحدة كل أسبوعين للتخلص من الجلد الميت.

ترطيب الجسم يوميا قبل الذهاب للنوم للحفاظ على نعومة ورطوبة الجلد.