انسي التجاعيد ورجعك بشرتك لجمالها.. كولاجين طبيعي يمنحك الحيوية والنضارة ستعودين بنت ال 20

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الكولاجين من المواد المهمة التي تساعد على شد البشرة والتخلص من الخطوط الدقيقة ونجد مع تقدم السن تبدأ تلك المادة بالتناقص في الجسم مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد بصورة ملحوظة مما يجعل الكثير من النساء يقومون باللجوء إلى حقن البوتكس التي تعمل على امتلاء الفراغات وتساعد على شد الجلد ولكن نجد بأن الكثير من النساء لا يستطيعوا استخدام تلك الحقن وذلك لأنها مكلفة للغاية لذلك بحث هؤلاء عن مكون طبيعي يساعد على التخلص من تلك الخطوط والتجاعيد واستطعنا أن نجد لكم مكون طبيعي بخلاصة لبان الذكر، حيث يساعد لبان الذكر على التخلص من التجاعيد وهو بمثابة كولاجين طبيعي للبشرة

وصفة الكولاجين

تتكون تلك الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي.

معلقة من لبان الذكر.

كوب من الماء.

معلقة من النشا.

معلقة من زيت الزيتون.

معلقة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير الكولاجين

يحضر الكولاجين من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع تحضيرها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال ما يأتي.

نحضر الوعاء ونضع به لبان الذكر والماء.

ثم نقوم برفعه على النار ونقوم بتقليبه على النار حتى يصبح دافئا.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع النشا ونقوم بتقليب المكونات بشكل جيد على النار حتى نحصل على خليط كريمي.

ثم نقوم برفع الخليط من على النار ثم بعد ذلك نتركه حتى يبرد ثم نقوم بوضع الزيوت الطبيعية عليه.

ثم نقوم بتقليب المكونات بشكل جيد ثم نقوم بوضع الخليط على الوجه ونتركه لمدة 20 دقيقة.

ثم بعد ذلك نقوم بغسله بالماء سوف نلاحظ مدى التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة من أول استخدام.