أستمتعي مع أسرتك بألذ الأكلات”ميني بيتزا البطاطس” بخطوات سهلة ومكونات إقتصادية والطعم في حتة تانية خالص

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر البطاطس من أهم الخضروات التي يتم تناولها بشكل دائم، وذلك بكثرة فوائدها، بالإضافة لتنوع طرق تحضيرها. واليوم أتينا لكم بطريقة مميزه جدًا لعمل البطاطس وهي طريقة عمل ميني بيتزا البطاطس بطريقة مميزه ومختلفه، ولها طعم وشكل رائع، يمكن أن تقدم كوجبة فطور خفيفة أو عشاء، كما يمكن أيضًا أن توضع بديلاً للسندوتشات في اللانش بوكس، لذلك تابعوا معنا الآن من خلال هذا المقال للتعرف على خطوات التحضير والإعداد.

طريقة عمل ميني بيتزا البطاطس

ميني بيتزا البطاطس بطريقة سهلة ومميز، يتم تحضيرها في دقائق معدودة، ولا تحتاج للكثير من التكاليف، كما أنها شهية ومميزه، وخطوات التحضير تتمثل في اتباع الآتي:

2 حبة بطاطس كبيرة الحجم.

بيضة واحدة.

بصلة واحدة مقطعة إلى قطع صغيرة.

3 ملاعق من الدقيق.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من السبع بهارات.

لتزيين الوجه:

كاتشب.

جبنة موتزاريلا.

فلفل رومي مقطع.

زيتون مقطع.

طريقة التحضير والإعداد

في البداية يتم تقشير البطاطس وغسلها جيدًا، ثم يتم بشرها في وعاء مناسب.

ضعي بشر البطاطس في كمية مناسبة من الماء، ويتم نقعها لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك صفي بشر البطاطس جيدًا من الماء، وقومي بإضافة بيضة واحدة.

ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات، وقومي بالخلط الجيد حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك أضيفي إلى هذا الخليط البصل المقطع إلى قطع صغيرة وواضيفي الدقيق، ويتم إعادة الخلط مرة أخرى.

بعد ذلك أحضري مقلاة مناسبة الحجم، وضعي بها قطرات من الزيت، وترفع المقلاة على النار حتى يسخن الزيت.

شكلي أقراص مناسبة الحجم من خليط البطاطس على شكل دائري، وقومي بوضعها في المقلاة.

اتركي هذه الأقراص حتى يتغير لونها من أسفل، ثم اقلبيها على الجهة الأخرى.

قومي بوضع طبقة من الكاتشب أو صلصة البيتزا، ثم يتم وضع كمية بسيطة من الموتزاريلا على كل قرص من هذه الأقراص، ويتم وضع الفلفل الرومي أيضًا والزيتون، وتترك الأقراص داخل المقلاة حتى تذوب الجبنة الموتزاريلا وتنضج بالشكل المطلوب.

اخرجي الأقراص بعد ذلك على طبق مناسب، ويتم تحضير باقي كمية البطاطس بنفس الخطوات.

هكذا قد تم تحضير ميني بيتزا مميزة بشكل وطعم رائع، يمكن تقديمها ساخنة ويتم تناولها في أي وقت.

في النهاية، لقد تعرفنا على طريقة مميزه لعمل ميني بيتزا البطاطس الرائعة، بخطوات بسيطة وتكاليف محدودة، وفي وقت قياسي، سوف يستمتع بتناولها الأطفال والكبار.