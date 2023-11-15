” اورهان قريب من الموت ووالده يقضي على المغول في قلب أرضهم ” .. موعد الحلقه 136 قيامة عثمان وتردد القنوات الناقلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - موعد الحلقه 136 قيامة عثمان، يبحث العديد من محبي مسلسل المؤسس عثمان عن تردد قناة الفجر الجزائرية وقناة اي تي في التركية من أجل مشاهدة المسلسل الذي حقق نجاحاً كبيراً مؤخراً، هناك أيضاً بعض القنوات العربية الأخرى التي تقوم بعرض هذا المسلسل.

تردد قناة atv التركية

يتكرر بث قناة atv التركية لمشاهدة المسلسل التلفزيوني المعروف باسم “المؤسس عثمان”، حيث تحتاج إلى التردد المخصص لقناة تلفزيون AT TV التركية لتحميلها ومشاهدة مسلسل المؤسس عثمان، وهو كالتالي:

تردد قناة أي تي في هو: 10796

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

جودة القناة: HD.

القمر الصناعي هو: النايل سات.

تردد قناة أي تي في التركية على عرب سات

هناك تردد خاص بقناة أي تي في التركية لعرض مسلسل المؤسس عثمان على القمر الصناعي عرب سات، ويكون التردد على النحو التالي:

تردد القناة هو: 12692

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

القمر الصناعي هو: عرب سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية

توجد تردد مخصص لقناة الفجر الجزائرية التي تبث مسلسل المؤسس عثمان، وهذا التردد الخاص بها هو كما يلي:

تردد القناة هو: 12034.

معدل الترميز: 5000.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

القمر الصناعي هو: النايل سات.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

تُعرض الحلقة الحديثة من المسلسل التلفزيوني “المؤسس عثمان” يوم الأربعاء، الموافق للثامن من نوفمبر 2023، وهذا هو الموعد الرسمي لعرضها، ستُعرض الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم عرضها مرة أخرى غداً على بعض القنوات العربية الناقلة، ويُعتبر هذا المسلسل واحدًا من أكثر المسلسلات التركية التاريخية شهرةً، حيث حقق نجاحًا كبيرًا بين الجمهور في الآونة الأخيرة.