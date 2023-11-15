أخف الحلويات الشهية طريقة عمل “القرع العسلي بالبشاميل” في المنزل بكل سهولة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قرع العسلي من الحلويات اللذيذة والمغذية، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة، مثل طريقة القرع العسلي الحلو بالبشاميل. هذه الطريقة تتميز بطعمها الرائع وسهولة تحضيرها وهو من الحلويات الخفيفة الصحية التني تفيد الجسم بطعمه الحلو اللذيذ الشهي.

طريقة عمل القرع العسلي بالبشاميل في المنزل

المقادير:

1 كيلو قرع عسلي

1 كوب سكر

1/2 كوب حليب بودرة

1/4 كوب جوز هند مبشور

1 ملعقة صغيرة قرفة

1/4 ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

3 أكواب حليب

طريقة التحضير:

اغسلي القرع العسلي جيدًا، ثم قطعيه إلى مكعبات متوسطة الحجم.

ضعي القرع العسلي في قدر متوسط الحجم، ثم أضيفي السكر والحليب البودرة والجوز الهند والقرفة والفانيليا.

قلبي المكونات جيدًا حتى تمتزج، ثم أضيفي الماء.

غطي القدر، واتركيه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة، أو حتى ينضج القرع العسلي.

في وعاء صغير، ضعي الزبدة والدقيق، واخلطيهم جيدًا.

أضيفي الحليب إلى خليط الزبدة والدقيق، وقلبي جيدًا حتى لا تتكون تكتلات.

ضعي القدر على نار متوسطة، وقلبي حتى تتكاثف.

احضري صينية أو أطباق حرارية وضعي مقدار من القرع واسكبي صلصة البشاميل فوق القرع العسلي، ثم ادخليه الفرن تحت الشواية لمدة 10 دقائق.

قدمي القرع العسلي بالبشاميل باردًا أو ساخنًا.

يمكنك إضافة المكسرات إلى القرع العسلي.

فوائد قرع العسلي

يتميز قرع العسلي بالعديد من الفوائد الصحية، فهو:

غني بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين أ وفيتامين سي والبوتاسيوم والحديد.

يساعد على تحسين الهضم، وذلك لاحتوائه على الألياف.

يساعد على تقوية المناعة، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

يساعد على خفض الكوليسترول، وذلك لاحتوائه على الألياف.

يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم، وذلك لاحتوائه على الألياف.

وهكذا، نكون قد تعرفنا على طريقة عمل قرع العسلي الحلو بالبشاميل في المنزل، وهي طريقة سهلة وبسيطة وطعمها رائع بفائد كثيرة.