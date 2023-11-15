فعالة 100% ومجربة.. طريقة بسيطة لتنظيف الفضة في منزلك| هتنور فالضلمة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقبل الكثير من السيدات على شراء المشغولات الفضية والإكسسوارات نظرًا للمعانة العالي ولونها الرائع، ولكن تعاني السيدات من تغير ألوان الفضة بعد مرور الوقت نظرًا لتراكم الأتربة عليها، ما يجعلها تخسر بريقها ولذلك تلجأ بعض السيدات إلى تنظيفها في المحلات المختصة ولكنها تكون بأسعار عالية، ولكن يمكنك تنظيف الفضة بسهولة في منزلك من خلال مجموعة من الطرق السهلة والبسطية التي نعرضها لكم خلال السطور القادمة.

طريقة بسيطة لتنظيف الفضة في منزلك

ويلزم الاهتمام بالمشغولات الفضية وتنظيفها بصورة دورية من وقت لآخر للحفاظ عليها وعلى بريقها، وكشف موقع بولد سكاي الهندي عن عدد من الطرق المذهلة لتنظيف الفضة في المنزل، ومن أبرز تلك الطرق الآتي:

الطريقة الأولى لتنظيف الفضة:

احضري ماء ساخن وضعيه في طبق عميق وأضيفي إليه الملح أو بيكربونات الصوديوم.

اغمري الفضة التي ترغبي في تنظيفها في الطبق بحيث يغطيها الماء كاملة وأحرصي على تركها في الماء لمدة 10 دقائق.

أضيفي قطع صغيرة من ورق الألومنيوم إلى الماء الساخن، تلاحظي أن الفضة عادت لرونقها نتيجة التفاعلات الكيميائية التي تحدث.

عن ملاحظة أن الفضة تم تنظيفيها أخرجيها على الفور من المياه، وقومي بشطفها تحت ماء الصنبور، ثم جففيها باستخدام قطعة قماش ناعمة.

الطريقة الثانية لتنظيف وتلميع الفضة:

أحضري معجون ملمع الفضيات من الصيدلية أو يمكنك استخدام معجون الأسنان العادي.

استخدمي إسفنجة لتنظيف الفضة وضعي عليها قليلًا من المعجون وقومي بتمريره على قطع الفضة التي ترغبي بتنظيفها وتلميعها.

قومي بإضافة القليل من المعجون على قطعة قماش ناعمة وأبدئي في فركها في اتجاه واحد، وتجنبي الحركات الدائرية لأنها تتسبب أحيانًا في حدوث جروح للفضة.

مرري قطعة الفضة تحت ماء الصنبور وتأكدي من تخلصك من المعجون بالكامل، وجففيها بقطعة قماش ناعمة.