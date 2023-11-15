اقتصادية وصحية!.. طريقة عمل الكفتة المحشية بالخضار على اصولها بطريقة سهلة وسريعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد الكفتة المحشية بالخضار وجبة شهية ومغذية تجمع بين لذة اللحم ونكهة الخضار، مما يخلق تجربة طهو فريدة وممتعة في هذا السياق، سنقوم بتقديم دليل شامل على كيفية إعداد الكفتة المحشية بالخضار، حيث سنوضح كل خطوة بتفصيلها ونقدم بعض النصائح لضمان الحصول على أفضل نتيجة في هذه الوصفة اللذيذة.

الكفتة المحشية بالخضار

تتكون وصفة الكفتة المحشية بالخضار من مكونات بسيطة ولذيذة:

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة مفرومة.

3 فصوص ثوم مفروم.

نصف كوب بقدونس مفروم.

بيضة.

رغيف خبز مُنقوع في الماء ومعصور جيدًا.

بهارات من الكمون، الكزبرة، والفلفل الأسود.

ملح وفلفل.

قطع من الطماطم والفلفل الأخضر للحشو، وجزر مبشور.

يمكنك تجديد الحشوة بإضافة زيتون أسود مقطع أو نصف مطهي سابقًا في ملعقة من السمن، أو يمكنك استخدام سبانخ مشوية ومضافة لحشوة الكفتة بالإضافة إلى ذلك، يُمكنك تجربة حشو الكفتة بالبروكلي أو القرنبيط حسب الرغبة الشخصية.

طريقة التحضير

في وعاء كبير، قومي بمزج اللحم المفروم مع البصل، الثوم، والبقدونس المفروم، ثم ضعيهم في وعاء واتركيهم يتجانسون أضيفي البيض والخبز المُنقوع في الماء والتوابل (الكمون، الكزبرة، الفلفل الأسود، الملح) إلى الوعاء قومي بخلط المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

قومي بتشكيل كرات صغيرة من الخليط، وفي كل كرة قومي بعمل فتحة صغيرة في وسطها باستخدام إصبعك حشي الفتحة في الكفتة بخليط من الخضار المكعبات، أو يمكنك أيضًا حشوها بالبازلاء.

في مقلاة كبيرة، سخني الزيت على نار متوسطة، ثم أضيفي الكفتة المحشية وقلبيها برفق حتى تصبح ذهبية اللون من جميع الجهات يمكنكي أيضًا شويها في الفرن لتكون خفيفة وصحية أكثر ولإضفاء نكهة إضافية، يمكنكي إضافة الجبن الموتزاريلا أو القريش للحشوة.

قدمي الكفتة المحشية بالخضار على سفرتك، وزيّنيها بأوراق البقدونس أو شرائح الليمون حسب الرغبة.

نصائح للحصول على وصفة ناجحة

يُنصح بترك اللحم المفروم والتوابل يتجانسان في الثلاجة لبعض الوقت لتعزيز النكهة.

يمكن تقديم الكفتة المحشية بالخضار مصحوبة بصلصة الطماطم أو الزبادي، أو حتى مع سلطة الزبادي لتحقيق طعم مميز ورائع إلى حد كبير.