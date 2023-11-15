“حلوى الشوكولاتة عشق الجميع”.. المولتن كيك بالأيس كريم بطريقة سهلة مبسطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - المولتن كيك هي نوع من الحلويات الغربية اللذيذة التي تتميز بقلبها السائل والغني بالشوكولاتة، وتقدم المولتن كيك عادةً مع الآيس كريم أو الكريمة المخفوقة، مما يضيف إليها نكهة لذيذة ومذاقًا رائعًا،ومن الجدير بالذكر أن حلوى المولتن كيك هي حلوى لذيذة وسهلة التحضير، وفيما يلي نوضح لكم طريقة عمل المولتن كيك بالشوكولاتة والأيس كريم.

مقادير عمل المولتن كيك

100 جرام من الشوكولاتة الداكنة.

100 جرام من الزبدة.

2 بيضة.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

طريقة تحضير المولتن كيك في المنزل

سخني الفرن إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية.

في وعاء كبير ذوبي الشوكولاتة والزبدة في حمام مائي.

في وعاء آخر اخفقي البيض والسكر لمدة خمس دقائق حتى يصبح المزيج فاتح اللون وكثيفًا.

أضيفي الشوكولاتة المذابة إلى خليط البيض والسكر، واخفقي حتى تمتزج المكونات.

أضيفي الدقيق واخفقي حتى يصبح الخليط متجانسًا.

صبي الخليط في قوالب كب كيك مدهونة بالزبدة أو الزيت، ثم اخبزيها في الفرن لمدة 10-12 دقيقة، أو حتى يخرج عود أسنان نظيفًا عند غرسه في وسط الكيك.

قدمي المولتن كيك ساخنة مع الآيس كريم أو الكريمة المخفوقة، ويمكنك أيضًا تزيينها ببعض الفواكه المجففة أو المكسرات حسب الرغبة.

مكونات عمل الآيس كريم

2 كوب من كريمة خفق.

1/2 كوب من الحليب.

1/2 كوب من السكر.

2 ملاعق كبيرة من خلاصة فانيليا.

طريقة تحضير الأيس كريم بالفانيليا

سخني الكريمة والحليب والسكر في قدر على نار متوسطة.

اتركي الخليط يغلي، ثم أضيفي الفانيليا وقلبي حتى يذوب السكر.

ارفعي القدر عن النار، واتركيه يبرد قليلًا.

صبي الخليط في وعاء الخلاط، واخفقيه حتى يصبح الآيس كريم ناعمًا وكريميًا.

صبي الآيس كريم في صينية بلاستيكية، ثم ضعيها في الفريزر لمدة 4-5 ساعات، أو حتى يتجمد الآيس كريم.