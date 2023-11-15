أقوي مرطب ومقشر لحل مشكلة تشققات كعب الرجلين بوصفة الفازلين السحرية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعض من السيدات والفتيات تعاني من مشكلة تشققات القدمين وتتسبب في احراج للكثير منا، فلا يمكن التخلص من هذه المشكلة الصحية التى تصيب الجلد، والكثير يشعرون بالآلم لا يحتمل، هنالك العديد من العوامل التي تؤثر تتسبب في حدوث التشققات الجلدية وجفاف الجلد أهمها ارتداء الأحذية المقفولة طوال اليوم، عدم تجفيف القدمين وقلة الاهتمام بالترطيب اليومى وتقشير الكعبين بشكل منتظم، زيادة الوزن، لخبطة فى الهرمونات وقلة الفيتامينات بالجسم، ومن نقدم لكى فى هذا المقال وصفة الفازلين الطبيعية لعلاج التشققات والقضاء على الخلايا الميتة والقشور المستعصية فهو مكون آمن يعطي نتائج مذهلة للتخلص من الأنسجة التالفة التى تظهر على الكعبين كما أنه يمنح القدمين النعومة والنظافة بصفة مستمرة وفى هذا الموضوع نقدم طريقة سهلة لتقشير كعب القدم بمكونات بسيطة وفعالة.

وصفة الفازلين لتقشير كعب الرجل وتنعيمه

من المعروف أن الفازلين من أهم المنتجات التجميلية القديمة التى لا غنى عنها داخل كل منزل فانة يعمل على ترطيب الجلد وتقشير الخلايا الميتة والقشور المحرجة التى تصيب كعب القدمين أيضا يدخل في إعداد الكثير من الخلطات الطبيعية لتجميل وتحسين البشرة بشكل عام.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام

فى وعاء ضعي الفازلين وعصير الليمون والخميرة ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات وتصبح متجانسة.

نأخذ كمية من الوصفة وندهنها على الكعبين ثم نرتدى شراب سيليكون.

تترك الوصفة على كعب القدمين لمدة ساعة.

ثم نقوم بغسلها فى ماء وحجر التنظيف لإزالة القشور والخلايا الميتة.

بعد ذلك يتم تجفيف الكعبين وندهنا بمرطب أو الفازلين.

نصائح العناية بالكعبين

الحرص على غسل القدمين وتجفيفها يوماً بعد العودة إلى المنزل.

تغيير الجوارب بصفة يومية.

نقع القدمين بالماء والملح لتطهيرها من الميكروبات المسببة لروائح القدمين.

الاهتمام بتقشير الكعبين بصفة مستمرة.

الترطيب العميق يوماً باستخدام مرطب الفازلين.

عمل مساج لتنشيط الدورة الدموية وتفادى حدوث التشققات الجلديه المؤلمة.

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن الثمينة مثل الخضروات والفواكه الطازجة.

عدم الوقوف لفترات طويلة باحذية لها كعب عالى.