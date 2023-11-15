بأقل التكاليف أصنعي خبز التورتيلا وانتي في بيتك وقدمي أحلي سندوتشات لأطفالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر خبز التورتيلا من أشهر وأهم المخبوزات الرقيقة والكثير يعرفونه بالخبز المكسيكى، فهو يتميز بشكل دائرى رقيق جدا، يستخدم في إعداد سندوتشات الشاورما واللحوم المشوية بكافة أنواعها، فكثير من المطاعم العالمية تقدم هذا الخبز بجانب الاكلات أو حشوات بها خضروات وجبن، كما أنه يصنع من دقيق القمح أو دقيق الذرة، فالعديد من السيدات لا تعرف طريقة عمل خبز التورتيلا بنفس طريقة المخابز والمطاعم وتوفير المال لشرائه باستمرار، لذلك نقدم طريقة عمل خبز التورتيلا بمكونات بسيطة وخطوات سهلة.

طريقة عمل خبز التورتيلا

يتمتع خبز التورتيلا بطعم لذيذ وقيمة غذائية متكاملة فإنه يصلح للعديد من الحشوات المتميزة التى يطلبها الاطفال والكبار فانة يحتوى على فيتامينات ومعادن مختلفة ومهمة لصحة الإنسان ولا يحتاج إلى مكونات أو وقت طويل لإعداده.

مكونات خبز التورتيلا:

2 كوب من الدقيق.

1 كوب من الماء الفاتر.

ربع كوب صغير من الزيت النباتي.

رشة من الملح.

رشة من السكر.

طريقة تحضير خبز التورتيلا

أحضرى وعاء مناسب لخلط المكونات ثم قومى بوضع الدقيق ورشة الملح والزيت ونقلب جيدا.

ثم نقوم بوضع كمية الماء بالتدريج مع العجن المستمر حتى تتشكل عجينة متماسكة وناعمة الملمس.

بعد ذلك تترك العجينة مغطاه حتى ترتاح لمدة 20 دقيقة.

نبدأ بتقطيع العجينة كور صغيرة متساوية الحجم.

نأخذ قطعة من العجينة وعلى الرخامة نرش قليل من الدقيق ونبدأ بفرد العجينة باستخدام عصا الفرد.

عند الحصول على شكل دائري رقيق نضع مقلاه على النار ثم نبدأ بالتسوية.

يجب التأكد من درجة حرارة المقلاة حتى نحصل على خبز تورتيلا جميل.

بعد وضع قطعة الخبز داخل المقلاة تقلب على الجانبين حتى تنضج تماما.

يعاد تكرار هذه الطريقة حتى نفاذ كمية العجين.

بهذه الطريقة قد صنعنا كمية كبيرة من خبز التورتيلا بنفس جوده وطعم الجاهز المختصة لبيع خبز التورتيلا، كما أن حصلنا على أفضل وأجود المخبوزات الرقيقة التي تدخل فى إعداد السندوتشات لتقديمها للاطفال والحصول على وجبة خفيفة مشبعة وصحية تحتوى على البروتين والنشويات والكالسيوم والحديد وعدة فيتامينات أخرى تمد الجسم بالطاقة اللازمة لمواصلة يومة .