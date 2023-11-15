لشتاء دافيء.. حضري شوربة لسان العصفور بالخضار على مائدة الغداء.. وهذا هو سر الوصفة!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نقدم لكم وصفة لتحضير شوربة لسان العصفور بالخضار، مثالية لتدفئة أيام الشتاء الباردة تتميز هذه الشوربة بأنها توفر الدفء والراحة، حيث تحتوي مكوناتها على العديد من الفيتامينات والمعادن القيمة من خلال الخضار المتنوعة يمكن تحضيرها كوجبة صحية وشهية للأطفال، وتُنصح بها للمرضى بسبب فائدتها وخفتها على المعدة يمكن إضافة عصير الليمون لها لمزيد من النكهة تُعتبر هذه الشوربة خيارًا سريعًا ومفيدًا، محبوبًا من الكثيرين في هذا المقال، سنقدم لكم خطوات عمل شوربة لسان العصفور بالخضار وتحديثها لعام 2023.

مكونات عمل شوربة لسان عصفور بالخضار

سنقوم بالتعرف على بعض المكونات التي سنستخدمها في إعداد شوربة صحية ومغذية، وهي كما يلي:

ربع كيلو من لسان العصفور.

حبة بطاطس مُقطَّعة إلى مكعبات صغيرة.

حبة كوسة مُقطَّعة إلى مكعبات صغيرة.

حبة جزر مُقطَّعة إلى مكعبات صغيرة.

بصلة مُبشَّرة.

ملعقة صغيرة من الثوم المُفروم.

لتر من مرقة الدجاج أو اللحم.

ملعقة كبيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود والبابريكا والزنجبيل البودرة.

ورق لورا.

ملعقة كبيرة من الزيت.

سنقوم باتباع هذه المكونات لإعداد شوربة لذيذة ومفيدة لصحتنا.

طريقة التحضير

سنتعرف الآن على كيفية إعداد طبق شوربة صحي وخفيف، مثالي لأمسيات الشتاء الباردة لتدفئتنا إليك الخطوات:

قم بتسخين ملعقة كبيرة من الزيت في حلة كبيرة حتى تصبح ساخنة جيدًا.

ضع لسان العصفور وورق اللورا في الحلة، وقلب حتى يحمر لونهما.

أضف البصل والثوم، وقم بالتحريك جيدًا.

بعد ذلك، أضف الكوسة والبطاطس والجزر، وقم بالتحريك الجيد.

أضف الملح والفلفل الأسود والبابريكا والجنزبيل، وقم بالتحريك جيدًا، ثم أضف كوبين من الماء المغلي.

اترك الخليط حتى يغلي، ثم اخفض الحرارة واتركه حتى ينضج.

بعد ذلك، أضف لتر من مرقة الدجاج أو اللحم المغلي.

غطِّ الحلة وارفعها عن النار، واترك الشوربة حتى تكتسب النكهات.

قُدم الشوربة ساخنة، واستمتع بها مع وجبتك الرئيسية.

بالهناء والشفاء!

بعض النصائح لنجاح الوصفة

سنتعرف الآن على بعض النصائح الهامة التي يجب أخذها في اعتبارك أثناء تحضير هذه الوصفة، وهي كالتالي:

ضع في اعتبارك تحمير لسان العصفور جيداً حتى يحصل على اللون البني الفاتح المميز.

ابدأ بإضافة البصل والثوم أولاً، مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح البصل مذاباً وذهبي اللون.

لتحسين النكهة، أضف ورق اللورا مع لسان العصفور، مما يمنح الطبق لمسة فريدة.

يُفضل إضافة ماء مغلي إلى الخضار ولسان العصفور، مع التحريك المستمر، للحصول على مزيج متجانس ومفعم بالنكهة، دون أن يصبح ملزقًا أو عجينيًا.