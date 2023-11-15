أسرع كيكة بأجمل طعم.. كيكة المقلاة الهشة الخفيفة بصوص الشوكولاتة جهزيها في دقائق وأسعدي أسرتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر كيكة المقلاة بصوص الشوكولاتة من أروع الحلويات الإقتصادية السهلة الموفرة، كما أنها تتكون بأبسط المكونات وتجعلك تتألقي داخل مطبخك الصغير، ويمكنك تقديمها خلال العزومات الكبيرة أوالمناسبات أو بين أفراد أسرتك لأنها تتميز بمذاق رائع ولذيذ ومحببة لدى الأطفال، فيمكن إعدادها لمكافئة طفلك كما أنها لا تحتاج لدخول الفرن فهي تعد بأكملها داخل المقلاة.

طريقة عمل كيكة المقلاة بصوص الشوكولاتة

تعتبر كيكة المقلاة من أسهل الطرق التي يمكنك من خلالها تناول كيكة مميزة خلال وقت بسيط لأنها تُعد بطريقة سريعة ولا تحتاج لدخول الفرن، كما أنها تتكون بأبسط مكونات، لمعرفة الطريقة فقط كل ما عليك إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

نصف كوب كبير من الزبادي.

ربع كوب من الكاكاو.

نصف كوب من السكر الناعم.

ربع كوب من الحليب السائل.

عدد واحدة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البكينج بودر.

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الحليب السائل.

ربع كوب كبير من القشطة.

ربع كوب من حبيبات الشوكولاتة.

طريقة التحضير

أحضري مقلاة متوسطة الحجم تناسب عمل كمية الكيكة.

ضعي بداخلها الزبادي، الزيت و الكاكاو وامزجي جيدًا حتى تتأكدي من اختلاطهم.

ضيفي السكر وحركيه جيدًا حتى تتأكدي من ذوبانة تمامًا داخل المكونات.

اسكبي البيض و الفانيليا وامزجي من جديد ثم قومي بإضافة البيكنج بودر والدقيق مع التحريك المستمر حتى تختلط المكونات.

ضعي ربع كوب من الحليب وامزجي جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

قومي بتغطية المقلاة وضعيها على النار لمدة تتراوح ما بين ثلاثين إلى خمسة وثلاثين دقيقة حتى تنضج تماماً.

أحضري وعاء متوسط الحجم وضعى بداخلة حبيبات الشوكولاتة والقشطة ثم قومي بوضعه على نار هادئة.

امزجي الشوكولاته مع القشطة جيدًا على النار حتى تذوب حبيبات الشوكولاتة و تحصلي على خليط ممزوج ناعم.

أحضري عود خشبي صغير وقومي بعمل ثقوب في الكيكة بأكملها ثم قومي بوضع ربع كوب الحليب الآخر عليها.

ضعي خليط الشوكولاتة والقشطة على الكيكة وقومي بتحريكها حتى يتغلغل الخليط داخل الكيكة.

في نهاية هذا المقال نكون عرضنا لكم أفضل طريقة لعمل كيكة المقلاة اللذيذة خلال دقائق فقط وبمكونات بسيطة غير مكلفة، ولكن مميزة بطعمها الرائع.