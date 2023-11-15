مجربة ومضمونة 100% .. كيفية تنظيف الغسالة الأتوماتيك من الداخل والخارج في ثواني معدودة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الوقت الحالي، تمتلك معظم ربات المنازل غسالة ملابس آلية، وتلعب هذه الغسالة دورًا كبيرًا في تنظيف ملابس الأسرة بانتظام لذلك، من المهم الحفاظ على أدائها الفعّال وضمان استمرارية عملها بكفاءة أحد جوانب الاهتمام بالغسالة يتمثل في تنظيفها بانتظام، حيث يتراكم بعض الشوائب والأتربة على جدران الغسالة نتيجة للغسيل المتكرر يتسبب التراكم الزائد في جدران الغسالة في تقليل كفاءتها، ويُسبب إصدار رائحة كريهة تشبه رائحة العفن يمكن أن تنتقل هذه الرائحة إلى الملابس المُغسلة في الغسالة لضمان الحفاظ على أداء الغسالة، يجب تنظيفها بانتظام، مع تجنب استخدام مواد كاوية قد تتفاعل مع جدران الغسالة وتسبب تلفها.

طريقة تنظيف الغسالة الأتوماتيك

طريقة فعّالة لتنظيف الغسالة من الأوساخ والتكلسات تتضمن الخطوات التالية:

اخلطي ربع كوب من الماء مع ربع كوب من بيكربونات الصوديوم وضعيه في درج الغسالة.

افتحي باب الغسالة واسكبي كوبين من الخل داخله، ثم أغلقي الباب وشغّلي الغسالة باختيار درجة حرارة عالية.

اقطعي التيار الكهربائي عن الغسالة، ثم افتحي بابها وارتدي قفازات.

احضري فرشاة أسنان قديمة.

نظّفي الكاوتش (مانع التسرب المطاطي) الذي يوجد في فتحة الغسالة، حيث يتراكم به الوبر والشعر امسحي المطاط بقطعة

قماش مبللة بالخل واتركي باب الغسالة مفتوحًا ليجف المطاط.

اتبعي دليل المستخدم لخلع درج الغسالة وضعيه في طبق به ماء ساخن مضاف إليه القليل من الخل وسائل التنظيف لمدة عشر دقائق.

باستخدام فرشاة أسنان قديمة، نظّفي تجويف الدرج من جميع الجوانب امسحي التجويف بقطعة قماش مبللة بماء وخل.

ارفعي الدرج من الماء الساخن واغسليه بالماء العادي، ثم اتركيه في الهواء ليجف تمامًا وأعيدي وضعه بحذر في مكانه باستعانتك بدليل المستخدم.

أخيرًا، امسحي الغسالة من الخارج جيدًا باستخدام فوطة نظيفة مبللة بخليط مكون من كوبين من الماء وكوب من الخل يمكن استخدام فرشاة الأسنان لتنظيف أي شقوق أو فتحات صعبة الوصول.

تنظيف الغسالة الأتوماتيك من الخارج

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لتنظيف الغسالة من الخارج اتبعي الخطوات التالية:

رشي كمية من الخل على السطح الخارجي للغسالة، إذ يعمل على التخلص من البقع، وبصمات الأصابع ويساعد على تلميع السطح الخارجي لها باستخدام قطعة من الإسفنج المبلل بالماء، ادعكي الغسالة برفق واحرصي على استخدام إسفنج ناعم لا فرشاة أو لوفة خشنة، حتى لا تخدش سطح الغسالة جففي سطح الغسالة بقطعة من القماش الجاف والناعم يمكنكِ استخدام الليمون بدل الخل، والذي يساعد على التخلص من بقايا الدهون، خاصةً إذا كانت غسالتك في المطبخ وليست في الحمام، كما يمكنكِ استخدام منظف متعدد الاستخدامات لتنظيف سطح الغسالة الخارجي، لكن احرصي أن يكون خفيفًا حتى لا يؤثر في طلاء الغسالة.