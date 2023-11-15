كريم لبان الذكر والنشا كولاجين طبيعي لتبيض البشرة 7 درجات وشدها وإزالة البقع السوداء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث العديد من السيدات عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد والتخلص من البقع الداكنة والتخلص من الخطوط الدقيقة و أملاء الفراغات الموجودة في الوجه فتم العثور على كريم طبيعي يعرف بإسم كريم لبان الذكر حيث يكون لبان الذكر من أنواع الكولاجين الطبيعي التي لا يمكن الاستغناء عنها فعن طريقها نتخلص من التجاعيد من أول استخدام وسوف نوضح طريقة تحضير كريم لبان الذكر من خلال هذا المقال.

كريم لبان الذكر

يتكون ذلك الكريم من عدة مكونات طبيعية سهلة وبسيطة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي.

كوب من الماء.

معلقة كبيرة من كريم لبان الذكر.

معلقة من القهوة.

معلقة من النشا.

معلقة من زيت الزيتون.

معلقة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير كريم لبان الذكر

يحضر كريم لبان الذكر من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ويمكن لجميع ربات المنازل تحضيرها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال ما يأتي.

نحضر وعاء ونضع به الماء ولبان الذكر والنشا والقهوة.

ثم نقوم برفع الخليط على النار ونقوم بتقليب المكونات على نار هادئة حتى

نحصل على خليط كريمي ويتم ذوبان لبان الذكر بشكل كامل.

ثم بعد ذلك نقوم برفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد تماما.

ثم نقوم بوضع زيت جوز الهند وزيت زيتون عليهم.

ثم نقوم بتقليب المكونات بشكل جيد حتى نحصل على خليط كريمي.

ثم بعد ذلك نقوم بتعبئة الخليط في برطمان زجاجي نظيف ثم نقوم بوضعه في الثلاجة.

ثم نقوم باستخدامه بشكل يومي قبل النوم وسوف نوضح طريقة الاستخدام من خلال الأسطر القادمة.

طريقة استخدام كريم لبان الذكر

يتم استخدام ذلك الكريم عن طريق عدة خطوات بسيطة وسهلة ونوضحها لكم من خلال الآتي.

أولا نقوم بغسل الوجه وتنشيفه بشكل جيد.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الكريم ونتركه لمدة 20 دقيقة قبل النوم.

ثم بعد ذلك نقوم بغسله بشكل جيد بالماء.

ثم نقوم بتنشيفه وسوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد والتخلص من البقع الداكنة من أول استخدام لذلك الكريم.