هترجعي عروسة من جديد.. ضعي هذا الكريم على جسم قبل النوم وسوف تبهرك النتائج

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتعرض الجسم إلى العديد من المشاكل نتيجة للإهمال، وكذلك لبعض العوامل الأخرى، مثل العادات الخاطئة في تنظيف الجسم واستخدام الصابون وغيرها من المواد التي تصيب البشرة بالجفاف تبدو شاحبة، لذلك من الضروري أن تقوم السيدة بعمل ترطيب للجسم بالكامل حتى تحصل على بشرة جذابة وجميلة وناصعة البياض، وفقد جئنا إليك بتحضير وصفة كريم منزلي يقضى على اسمرار البشرة والبقع الداكنة ويفتح الجسم في وقت قصير وسوف نتعرف عليه خلال الفقرات التالية.

كريم منزلي لتبييض الجسم الاسمر

يمكن من خلال مكونات سهلة وبسيطة ان تحصلي على جسم ابيض وناعم وبشرة مشدودة خالية من البقع الداكنة أو الاسمرار حيث تأتي المكونات على النحو التالي:

ملعقة من النشا.

ملعقة من دقيق الأرز.

ملعقة من الحليب البودر.

ملعقة زبادى نصف ليمونة.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

طريقة تحضير كريم منزلي لتبييض الجسم

يمكن عمل كريم المنزلي فهو آمن على البشرة ولا يحتوي على أي مواد كيميائية بل أن جميع المكونات طبيعية وتغذي البشرة بالعناصر اللازمة لها وتؤدي إلى ترطيب الجلد ليبدو أكثر جاذبية وإشراقا، حيث تأتي خطوات التحضير على النحو التالي:

احضري وعاء وضعي به جميع المكونات السابقة وقلبيها جيدا مع بعضها البعض.

احرصي على خلط المكونات حتى تحصلي على قوام كريمي متجانس تماما.

ضعي جميع المكونات بعد خلطها في وعاء في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات على الأقل.

[كريم منزلي لتبييض الجسم]

كريم منزلي لتبييض الجسم

طريقة الاستخدام

ضعي الكريم على الجسم ودلكيه بالكامل ويفضل بعد الاستحمام وتنظيف الجسم جيدا.

يجب التركيز على المناطق الأكثر استمرارا والتي تحتوي على بقع داكنة مثل الرقبة والركبتين وتحت الابط وغيرهم.

استخدمي الكريم مرة إلى مرتين في الأسبوع لكي تحصلي على نتائج رائعة.

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