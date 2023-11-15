هتظبط من أول مرة .. طريقة عمل الهريسة بالقشطة في المنزل مثل المحلات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل الهريسة بالقشطة من الوصفات الشرقية التي تفضل تحضيرها ربات المنازل بالتحديد في فصل الشتا، يمكن تحضير الهريسة بأكثر من طريقة ومن خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم خطوات تحضير الهريسة مع القشطة بمقادير اقتصادية متواجدة في كل مطبخ، ونود أن ننصحكم بعدم الإكثار من تناول الهريسة لأنها تزيد من نسبة السكر في الدم وتزيد الوزن وتابعوا معنا خطوات التحضير.

طريقة عمل الهريسة بالقشطة

يمكن بكل سهولة تحضير الهريسة بالقشطة من خلال إحضار المقادير التالية:

1\2 كيلو من دقيق السميد الناعم.

كوب واحد ونصف من السكر الأبيض الناعم.

1\2 كوب من القشطة.

1\2 كوب من السمنة أو الزيت.

2 كوب من الزبادي.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من البيكنج بودر.

1\2 كيلو من السوداني.

1\2 كوب من القشطة.

كوب واحد من جوز الهند المبشور.

أما بالنسبة لمقادير القطر فهي التالي:

1 كوب من المياه.

2 كوب من السكر.

ملعقة من الليمون.

طريقة تحضير قطر الهريسة

الحصول على إناء ويتم رفعه على النار ثم إضافة السكر والمياه والليمون ويتم تركه على النار دون تقليب.

القيام بإضافة القطر على الهريسة إذ كان القطر ساخن فيجب أن تكون الهريسة باردة أو العكس، إذ كان الهريسة ساخنة فيكون القطر بارد.

خطوات تحضير الهريسة بالقشطة

يتم تحضير الهريسة بالقشطة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الحصول على وعاء ويفضل أن يكونزجاج. بعد ذلك يتم إضافة كلًا من السمن والسكر والفانيليا والزبادي مع الاستمرار في التقليب لتختلط المقادير مع بعضها البعض. ثم يتم إضافة دقيق السميد فوق المقادير ثم يتم إضافة كلًا من البيكنج بودر وجوز الهند والفول السوداني ثم يتم البدء في التقليب لحين الحصول على عجينة متماسكة. الحصول على صينية ويتم دهنها بالزبدة ثم يتم رش كمية من الدقيق حتى لا تلتصق الهريسة في الصينية. بعد ذلك يتم إضافة الهريسة وبعد ذلك يتم رش الفستق على الوجه ثم يتم تركها لحين أن ترتاح. القيام بإدخال الصينية إلى الفرن ويفضل أن يكون ساخن بصورة مسبقة. في هذه الأثناء يتم تحضير القطر ويتم وضعه فوق الهريسة بعد أن تبرد

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