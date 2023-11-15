وداعاً للمعاناة.. طريقة تنظيف شفاط المطبخ من الدهون بدون دعك أو سلك وبمكون سحري خطير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنظيف شفاط المطبخ من الدهون، تراكم الزيوت والدهون على شفاط المطبخ من أكثر ما يتسبب في قلة كفاءة عمل هذا الجهاز والذي يعتبر من أهم الأجهزة المهمة في كل مطبخ حتى تساعد في تسريب الأبخرة الزائدة التي تتصاعد في المطبخ أثناء الطهي، ولذلك تتراكم الدهون مع كل مرة يتم فيها الطهي ومع إهمال التنظيف لفترة طولية تزيد رواسب الدهون على الشفاط وتحتاج إلى الإزالة ولكي تتخلص ربة المنزل منها بسرعة ودون مجهود شاق عليها فيمكنها اتباع طريقة بسيطة تعمل على إذابة الدهون بمنتهى الكفاءة وبسرعة، وهو ما يساعد على جلي الشفاط بشكل جيد، فيعود وكأنه جديد وخالي من أي دهون.

تنظيف شفاط المطبخ من الدهون

يساعد الخل على تنظيف شفاط المطبخ من الدهون حيث يمكنك أن تستخدميه وفق طريقة معينة ومع مكونات أخرى تسهم في جلي الشفاط بشكل جيد، وبدون أن يتعرض الشفاط للخدش أو التلف، فالخل مادة حمضبة تحدث تفاعل مع الدهون وتسهم في إزالتها بمساعدة المكونات الآتية لعمل خلطة ممتازة لتدمير دهون شفاط المطبخ.

مكونات خلطة تنظيف دهون شفاط المطبخ

للتخلص من الدهون تمامًا واستعادة بريق الشفاط من الممكن أن تستخدمي تلك المكونات الآتية:

نصف كوب من الخل.

نصف كوب من الصابون السائل.

ملح ليمون.

ماء ساخن.

ملح طعام.

بيكربونات الصوديوم.

خطوات تنظيف شفاط المطبخ

من أسهل الطرق التي يمكنك من خلالها تنظيف شفاط مطبخ بشكل سريع من الدهون ما يلي:

أحضري كل مكونات التنظيف التي قد سبق ذكرها وضعيها جانبا استعدادًا لاستخدامها.

فك كل جزء من أجزاء الشفاط.

وضع الخل والكربوناتو وملح الليمون على المروحة والغطاء الخاص بالشفاط.

يتم فرك مواضع البقع بشكل جيد مع إمكانية استعمال محلول مكون من الماء الساخن مع الصابون وملح الطعام لإزالة أسرع وأفضل للدهون الموجودة على الشفاط.

الخطوة التالية تكون بغسل أجزاء الشفاط جيد تحت المياه الجارية، ثم يتم تجفيف كل القطع والتأكد من أنها خالية تماما من وجود أي بقاي مياه ثم يتم فصل التيار الكهربي ليتم تركيب الشفاط في موضعه مرة أخرى.

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