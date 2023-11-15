بأبسط التكاليف.. طريقة عمل البصارة المصرية على أصولها بخطوات بسيطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البصارة المصرية من الأطباق الشهيرة في المطبخ المصري، حيث أنها وجبة مشبعة ومغذية تحظى بشعبية كبيرة تتميز البصارة بمذاقها الفريد وقوامها الكريمي، حيث تعتبر وجبة رئيسية تقدم في الغالب في الإفطار أو العشاء، في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل البصارة المصرية بخطوات سهلة وبسيطة، حتى تتمكنوا من تحضير هذا الطبق الشهي في المنزل وتستمتعوا بمذاقة.

طريقة عمل البصارة المصرية

المكونات:

2 كوب من الفول المدمس.

4 فصوص من الثوم المهروس.

عصير ليمونه واحدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من زيت الزيتون.

مقدار ربع كوب من المياه.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

قليل من البقدونس المفروم للتزيين.

طريقة التحضير:

في وعاء كبير قومي بغسل الفول المدمس جيدًا واتركوه في الماء البارد لمدة 8 ساعات على الأقل، ثم يصفى ويغسل جيدًا.

ضعي الفول المدمس في إناء كبير واضغطوا عليه باليد لتكسير الحبات قليلاً.

أضيفوا الثوم المهروس، عصير الليمون، الملح، زيت الزيتون، المياه والكمون إلى الإناء.

قومي بتغطية الإناء واتركوا المكونات تغلي على نار متوسطة لمدة تتراوح بين 30 إلى 45 دقيقة، أو حتى يصبح الفول طريًا.

عندما ينضج الفول، اتركيه ليبرد ثم يتم ضربه في الخلاط الكهربائي حتى الحصول على قوام متجانس.

يوضع الفول في الإناء مرة أخرى ويتم رفعة على نار هادئة، ثم في مقلاة يتم وضع القليل من الزيت ويوضع البصل المقطع شرائح رفيعة والثوم المفروم ويحمر حتى يصبح لونه ذهبي.

تقدم البصارة في الأطباق ويوضع على الوجه القليل من شرائح البصل المحمر والقليل من البقدونس الأخضر المفروم.

يمكن تقديم البصارة الدافئة أو باردة، ويُمكن تناولها مع خبز البيتا أو الخبز العربي.

باستخدام هذه الخطوات البسيطة، ستتمكن كل سيدة من تحضير البصارة المصرية الشهية في المنزل بسهولة.

فوائد البصارة للجسم

تعمل على الوقاية من السرطان.

تحتوي على مضادات أكسدة.

كما تحتوي على الألياف التي تحمي من الإمساك المزمن.

تعمل على زيادة الشعور بالشبع.

كما تعمل على خفض الكوليسترول.

تساعد على تقوية العظام وتحد من الهشاشة.

تقوي المناعة وتعمل على إنقاذ الوزن.

تحتوي على كمية كبيرة من البروتينات والخضراوات.

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