وصفة لترطيب الشعر من اول استعمال الوصفة السحرية لتحويل شعرك الجاف إلى حرير في 7 أيام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سنتعرف على أفضل وصفة لترطيب الشعر من اول استعمال، حيث تحظى العناية بالشعر بأهمية كبيرة في روتين الجمال اليومي، يعد الحليب والبيض من المكونات الطبيعية الفعالة في ترطيب الشعر الجاف، وفي هذا المقال، سنقدم خطوات بسيطة باستخدام الحليب والبيض لتحقيق تأثير ترطيب فعال.

أفضل وصفة لترطيب الشعر من اول استعمال

مكونات

الحليب.

البيض.

زيت الزيتون.

زيت جوز الهند.

العسل.

الليمون.

خطوات استخدام الحليب لترطيب الشعر

في البداية قومي بوضع قطعة من القطن النظيف في وعاء يحتوي على حليب غير مغلي.

ثم دلكي فروة رأسك بالقطنة، ومن ثم شعرك بأكمله.

بعد ذلك اتركي الحليب على شعرك لمدة ساعة.

ثم اغسلي شعرك بالشامبو.

[وصفة لترطيب الشعر من اول استعمال]

وصفة لترطيب الشعر من اول استعمال

[وصفة لترطيب الشعر من اول استعمال]

وصفة لترطيب الشعر من اول استعمال

وصفة لترطيب الشعر بالبيض

يمكنك استخدام البيض بأكثر من طريقة لترطيب شعرك، ومن أبرز هذه الطرق التالي:

الطريقة الأولى

اخلطي بيضتين مع نصف كوب من زيت الزيتون.

ثم ضعي المزيج على الشعر لمدة ساعة مع تغطية الشعر بقبعة الاستحمام البلاستيكية.

[وصفة لترطيب الشعر من اول استعمال]

وصفة لترطيب الشعر من اول استعمال

الطريقة الثانية

افصلي البياض عن الصفار.

ثم ضعي البياض مباشرة على الشعر لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء والشامبو.

الطريقة الثالثة

امزجي ثلاث بيضات مع ملعقتين طعام من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

ثم أضيفي إلى المزيج ملعقة طعام من العسل، وبضع قطرات من الليمون.

بعد ذلك ضعي المزيج على الشعر وفروة الرأس، واغسليه بعد 30 دقيقة.

نصائح لترطيب الشعر الجاف

استخدمي شامبو وبلسم مناسبين لنوع شعرك.

قللي من غسل الشعر بالماء الساخن، واستخدمي ماء فاتر أو بارد.

جربي استخدام زيوت طبيعية مثل زيت الأرجان أو زيت الزيتون كمرطب للشعر.

قومي بتجنب استخدام المجففات الحرارية بشكل متكرر.

احرصي على قص الشعر بانتظام للحفاظ عليه.

اشربي كميات كافية من الماء للمساهمة في ترطيب الشعر من الداخل.

تجنبي التعرض المفرط لأشعة الشمس.

تجنبي تصفيف الشعر بشكل مفرط.

تجنبي استخدام منتجات الشعر التي تحتوي على مكونات كيميائية قوية.

باستخدام هذه الوصفات الطبيعية، يمكنك تحقيق ترطيب فعال لشعرك، في وقت قصير، دون الحاجة لاستخدام مواد كيماوية ضارة على فروة رأسك، استمتعي بنتائج مذهلة وصحية.

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