طريقة عمل كيكه البرتقال الهشة والسريعة باحلي طعم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتميز كيكة البرتقال بمكانة خاصة. حيث تحظى هذه الكيكة بشهرة واسعة بين عشاق الحلوى، وذلك بفضل طعمها الرائع ونكهتها الفريدة تحرص الكثير من السيدات علي تقديمها في المناسبات والأعياد، أو تحضيرها لأطفالهم في الصباح الباكر يأكلوها قبل الذهاب للمدرسة.

مكونات كيكة البرتقال

لتحضير كيكة البرتقال اللذيذة، تحتاج إلى مجموعة قليلة من المكونات البسيطة والمتوفرة بسهولة فمن بين المكونات الرئيسية:

2 برتقالة متوسطة الحجم

3 بيض

1 كوب سكر

1/2 كوب زبدة ذائبة

1/2 كوب حليب

2 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

رشة ملح

طريقة تحضير كيكة البرتقال

قم بغسل البرتقالتين جيدًا تحت الماء الجاري لإزالة أي شوائب. قطع البرتقالتين إلى أرباع وازيل البذور إن وجدت.

ضع البرتقالات في قدر كبير واسكب الماء الساخن عليها حتى تغمر بالكامل. قم بغلي البرتقالات على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة إلى ساعة واحدة، حتى تصبح قشورها طرية.

بعد غلي البرتقالات، قم بتصفيتها وتركها تبرد قليلاً قم بفصل القشر عن اللب، وضع القشر في الخلاط الكهربائي واطحنه حتى يصبح ناعمًا.

أضف البيض والسكر إلى الخلاط الكهربائي مع القشر المطحون، واخلط المكونات حتى تتجانس.

أضف الزبدة المذابة والحليب إلى الخليط واستمر في الخلط حتى تمتزج المكونات.

في وعاء منفصل، اخلط الدقيق ومسحوق الخبز والملح أضف هذا الخليط الجاف تدريجيًا إلى الخليط الرطب واخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات وتتكون عجينة الكيكة.

قم بدهن قالب الكيك بالزبدة ورشه بالدقيق لمنع الالتصاق صب العجينة في القالب المستعمل للخبز.

سخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضع القالب في الفرن المسخن مسبقًا واخبز الكيكة لمدة تتراوح بين 40 إلى 50 دقيقة، أو حتى تخرج سكينة نظيفة من منتصف الكيكة جافة.

بعد الانتهاء من الخبز، اترك الكيكة لتبرد في القالب لبضع دقائق، ثم قم بتحريكها على رف تبريد واتركها حتى تبرد تمامًا.

يمكن تزيين كيكة البرتقال ببعض السكر المطحون أو الصقيع البرتقالي لإضافة مظهر جميل ولذيذ.

أسرار نجاح

للحصول على كيكة البرتقال المثالية، هنا بعض الأسرار التي يمكن أن تساعد في نجاح الوصفة منها استخدم برتقال طازج للحصول على أفضل نكهة لعصير طبيعي وقم بتجميد البرتقال قبل عصره، ثم قم بتذويبه قبل استخدامه في الوصفة هذا سيجعل النكهة أكثر تركيزًا ويضفي قوامًا مميزًا على الكيكة وتأكد من عدم خفق العجينة بشكل زائد بعد إضافة الدقيق، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشكيل الغلوتين وجعل الكيكة تكون طرية بشكل زائدللحصول على قوام هش وطبقة خارجية مقرمشة، قم بزيادة درجة حرارة الفرن في الدقائق الأخيرة من الخبز، وذلك بتشغيل الشواية لبضع دقائق.

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