قلل ملح ودهون!!.. روشتة مجانية لتجنب الإصابة بالسكتة الدماغية يكشف عنها أشهر الأطباء!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحدث السكتة الدماغية عندما يحدث انقطاع مفاجئ في إمداد الدم إلى الدماغ يمكن أن يحدث ذلك نتيجة انفجار أحد الأوعية الدموية في الدماغ أو بسبب عائق يعيق تدفق الدم، مما يتسبب في تلف دماغي أو إعاقة طويلة الأمد، وفي بعض الحالات يمكن أن يكون لهذا الحدث تأثيرات قاتلة يعتبر اعتماد نمط حياة صحي أمرًا حيويًا لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

روشتة للوقاية من السكتة الدماغية

للوقاية من السكتة الدماغية، يمكن اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية، منها:

الحفاظ على نظام غذائي صحي: اختيار الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

التحكم في وزن الجسم من خلال الحفاظ على نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

إدارة الوزن: الحفاظ على وزن صحي يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

التمارين الرياضية: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي السريع أو السباحة، لتعزيز الصحة القلبية والوقاية من السكتة الدماغية.

السيطرة على ضغط الدم: تقليل استهلاك الملح واتباع نمط غذائي صحي للسيطرة على ضغط الدم.

إدارة مرض السكري: تحكم فعّال في مستويات السكر في الدم لتقليل خطر السكتة الدماغية.

الإقلاع عن التدخين: التوقف عن التدخين يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

الحفاظ على الرطوبة: شرب كمية كافية من الماء يلعب دورًا في الحفاظ على الرطوبة وتجنب الجفاف، مما يسهم في الوقاية من السكتة الدماغية.

أعراض السكتة الدماغية

[ما هي أعراض جلطة الدماغ]

السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة الدماغية يمكن أن تظهر الأعراض فجأة وتختلف باختلاف شدة السكتة الدماغية والمنطقة المتأثرة في الدماغ إليك بعض الأعراض الشائعة للسكتة الدماغية:

فقدان الوعي: قد يفقد المصاب وعيه أو يصبح غير قادر على الاستيقاظ.

ضعف أو شلل في نصف الجسم: قد تظهر ضعف أو فقدان للحركة في الوجه، الذراع، أو الساق في جهة واحدة من الجسم.

صعوبة في التحدث أو فهم اللغة: قد يصبح من الصعب على المصاب التحدث بوضوح أو فهم الكلمات.

فقدان التوازن والتنسيق: يمكن أن يشعر المريض بصعوبة في الوقوف أو الحفاظ على التوازن.

صداع حاد: قد يصاحب السكتة الدماغية صداع حاد وغير معتاد.

ضيق التنفس: قد يشعر المصاب بصعوبة في التنفس أو ضيق في الصدر.

اضطرابات الرؤية: يمكن أن يحدث تغيير في الرؤية، مثل فقدان الرؤية في أحد العينين أو رؤية مزدوجة.

تغييرات في الوعي: قد يشعر المصاب بارتباك أو غموض في الوعي.

إذا ظهرت أي من هذه الأعراض، يجب الحصول على المساعدة الطبية الفورية، حيث يعتبر الوقت عاملًا حاسمًا في علاج السكتة الدماغية.

أسباب السكتة الدماغية

السكتة الدماغية تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة الدماغية هناك عدة أسباب يمكن أن تسبب السكتة الدماغية، وتتضمن هذه الأسباب:

جلطات الدم (السكتة الدماغية الإسكمية): تحدث عندما يتكون جلط دموي في أحد الشرايين التي تزود الدم إلى الدماغ، أو عندما ينسد الشريان بواسطة جلطة دمية قادمة من منطقة أخرى في الجسم.

النزيف الدماغي (السكتة الدماغية النزفية): يحدث عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ ويسبب نزيفًا داخليًا.

انسداد الشرايين (السكتة الدماغية الانسدادية): يمكن أن يحدث بسبب تراكم الكوليستيرول أو الدهون أو الرواسب الأخرى في الشرايين، مما يقلل من تدفق الدم.

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