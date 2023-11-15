مش هتشتريها من برا تاني طريقة عمل” كيكة الهوهوز” في المنزل بكل سهولة هتوفر عليكي وهتفرحي عيالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد الكيك من الحلويات التي يعشقها العديد من الأشخاص بمختلف أنواعها، وبالأخص الأطفال يقومون بشراء الكيك من السوبر ماركت ومتاجر، لكن في الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار الكيك وفي نفس الوقت قلت مستوي الجودة، لذلك يفضل عمل الكيك في المنزل، وفي نفس الوقت بمكونات مضمونة ونظيفة، لذلك جئنا إليكم من خلال هذا المقال بطريقة عمل الكيك الشهي في المنزل.

مكونات عمل كيك الهوهوز الشهي في المنزل

تعتبر هذه الكيك من الكيكات المفضلة لأنها تحتوي علي الشيكولاتة المحببة للأطفال، وتتكون الكيك من مكونات سهلة وبسيطة وهي عبارة عن:

2 كوب من دقيق الأبيض.

كوب من الحليب.

كوب من السكر.

كوب من زيت الذرة.

أربع معالي كبيرة الحجم من الكاكاو.

2 بيضة.

معلقة صغيرة فانيليا.

باكو من بيكينج باودر.

طريقة تحضير كيكة الهوهوز الشهية

أولا أحضر الخلاط الكهربائي وضعي به كوب من زيت الذرة وكوب من الحليب وكوب من السكر الأبيض وكوب الكاكاو الخام.

اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس تماما.

قومي بأخذ كوب من الصوص وضعية في الثلاجة.

ضعي البيض والفانيليا إلي باقي الخليط واخلطي جيدا.

بعد ذلك أحضر إناء عميق وضعي به كوبين من الدقيق الأبيض ورشة من الملح ومعلقة كبيرة من البيكنج البودرة.

ضعي الخليط السائل علي الجاف، وقلبي جميع المكونات مع بعضها البعض.

ضعي الخليط في صينية الفرن علي درجة حرارة 200 حتى تنضج.[كيكة الهوهوز]

كيكة الهوهوز

طريقة تزيين كيك الهوهوز اللذيذ

أولا بعد إخراج الكيك من الفرن، اتركيها حتى تهدأ تماما، وبعد ذلك ضعي كوبا من صوص الشيكولاتة علي وجه الكيك وافرديه جيدا حتى تغطي سطح كيك، ومن الممكن وضع مكسرات أو كور الشيكولاتة للتزيين، قومي بتقطيع الكيك إلي قطع متساوية، وهكذا أصبح لديك كيك شهيا ولذيذا.

طريقة تحضير كيكة الهوهوز الشهية

أولا أحضر الخلاط الكهربائي وضعي به كوب من زيت الذرة وكوب من الحليب وكوب من السكر الأبيض وكوب الكاكاو الخام.

اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس تماما.

قومي بأخذ كوب من الصوص وضعية في الثلاجة.

ضعي البيض والفانيليا إلي باقي الخليط واخلطي جيدا.

بعد ذلك أحضر إناء عميق وضعي به كوبين من الدقيق الأبيض ورشة من الملح ومعلقة كبيرة من البيكنج البودرة.

ضعي الخليط السائل علي الجاف، وقلبي جميع المكونات مع بعضها البعض.

ضعي الخليط في صينية الفرن علي درجة حرارة 200 حتى تنضج.[كيكة الهوهوز]

كيكة الهوهوز

طريقة تزيين كيك الهوهوز اللذيذ

أولا بعد إخراج الكيك من الفرن، اتركيها حتى تهدأ تماما، وبعد ذلك ضعي كوبا من صوص الشيكولاتة علي وجه الكيك وافرديه جيدا حتى تغطي سطح كيك، ومن الممكن وضع مكسرات أو كور الشيكولاتة للتزيين، قومي بتقطيع الكيك إلي قطع متساوية، وهكذا أصبح لديك كيك شهيا ولذيذا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هتشتريها من برا تاني طريقة عمل” كيكة الهوهوز” في المنزل بكل سهولة هتوفر عليكي وهتفرحي عيالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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