طريقة عمل خبز السعادة بمنتهي السهولة أطيب خبز صحي تقدميه لأطفالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خبز السعادة من المخبوزات الجميلة التي يعشقها الجميع، فهو يتميز بشكله الجميل وطعمه اللذيذ ورائحته الشهية، ويطلق عليه خبز الجبن والزيتون الهش، كما يتميز بسهولة تحضيره ومكوناته البسيطة التي نجدها في كل مطبخ تجعلنا نقوم بتحضير وجبة عشاء خفيفة وشهية بكل سهولة بدلاً من شراء الأطعمة التي لا نعرف مصادرها، سوف نتعرف من خلال موقع الصبح الإخباري، على طريقة عمل خبز السعادة اللذيذ بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل خبز السعادة الهش

يتكون الخبز من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الفورية.

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث أكواب من الدقيق.

لدهن الوجه

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة.

شرائح من الزيتون المقطع.

طبق من الجبنة الرومي المبشورة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز السعادة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر إناء ونضع به الخميرة، والسكر، والحليب ونقلبهم مع بعض جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق وباقي المكونات ونقلبهم مع بعض جيداً بواسطة المضرب الكهربائي حتى تتشكل لدينا عجينة ناعمة وطرية.

نغطيها لمدة عشر دقائق حتى ترتاح، ثم نقوم بإحضار صينية مدهونة بالزيت ونضع بها العجينة ونفردها داخل الصينية كلها.

ثم نقوم بتقطيع العجين على شكل مربعات صغيرة كما موضح بالصورة.

نغطي الصينية ونتركها بدرجة حرارة الغرفة حتى تختمر العجينة ويتضاعف حجمها.

طريقة تجهيز خبز السعادة

نقوم بخلط البقدونس المفروم، مع الثوم المفروم والفلفل الأخضر ، والملح، والفلفل الأسود، والبهارات، وزيت الزيتون ونقلبهم جيداً مع بعض، ثم نقوم بتوزيع الخليط على وجه العجينة بواسطة فرشة الطعام، بعد ذلك نقوم برش الزيتون وشرائح الفلفل الأخضر على الوجه كما موضح بالصورة وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تجف قليل لمدة عشر دقائق، بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونرش عليها الجبنة المبشورة ونعيدها للفرن مرة أخرى حتى تنضج تماماً، ثم نقوم بإخراج الخبز من الفرن ونضعه على طاولة الطعام ونقدمه بألف صحة وهنا.