ضيعتي نصف عمرك وأنت ترمي الخبر البائت ضعيه في الفرن وحضري أسهل حلوى والطعم تحفة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الخبز هو وجبة أساسية ويتم تحضيره بطرق مختلفة وتسميته تختلف أيضا فمن أنواع الخبز المشهورة خبز الصاج والفينو والتوست الفرنسي والباجيت والخبز اللبناني بالإضافة إلى غيرها من الأنواع المتنوعة يمكن أن يكون للخبز أشكال وأنواع مختلفة حيث يمكن تصنيعه من دقيق الشعير أو دقيق القمح أو دقيق الذرة، عادة ما يفضل الخبز الطازج في وجبات الطعام ولكن ماذا يحدث إذا جف الخبز سأقدم لك بعض وصفات الحلويات التي يمكن تحضيرها باستخدام الخبز البايت لكي تستفيدي وتستغلي الخبز في الوصفات التي يمكن أن تستخدميها لتحويل الخبز البايت إلى حلوى لذيذة وشهية.

وصفات من الخبز البائت

صينية الخبز اليابس بصوص الكراميل لتحضيرها نحتاج إلى المقادير التالية:

16 شريحة توست كامل القمح.

4 بيضة كبيرة.

كوب (250 مل) حليب.

2 كوب (500 مل) كريمة خفق سائلة.

¾ كوب (150 جم) عسل، أو شراب القيقب.

¼ كوب (50 جم) سكر بني.

¼ كوب (50 جم) بيكان مجروش.

ملعقة صغيرة (5 مل) فانيليا سائلة.

¼ ملعقة صغيرة (1.25 جم) جوزة الطيب مبشورة.

¼ ملعقة صغيرة (1.25 جم) حبهان مطحون.

¼ ملعقة صغيرة (1.25 جم) كزبرة جافة مطحونة.

¼ ملعقة صغيرة (1.25 جم) ملح.

الصوص:

2 كوب (400 جم) شراب القيقب، أو عسل.

4 ملاعق كبيرة (50 جم) زبد، في درجة حرارة الغرفة.

½ كوب (125 مل) كريمة خفق سائلة.

½ ملعقة صغيرة (2.5 مل) فانيليا سائلة.

ملعقة صغيرة (5 جم) ملح.

طريقة عمل صينية الخبز اليابس بصوص الكراميل

يجب عليك وضع الخبز في صينية بايركس.

أضيفي البيض والحليب والكريمة وشراب العسل والسكر البني والفانيليا وجوزة الطيب والحبهان والكزبرة والملح إلى الخليط.

قومي بتحريكهم جيدا حتى تمتزج المكونات بشكل جيد.

صبي الخليط فوق الخبز واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يشربه بالكامل.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 35 دقيقة.

ثم أخرجيها ورشي البيكان فوقها وضعيها مرة أخرى في الفرن لمدة 15 دقيقة.

ضعي شراب القيقب في قدر كبير على نار متوسطة حتى يغلي.

بعد ذلك قللي النار واتركيه لمدة 15-20 دقيقة مع التقليب بين الحين والآخر.

أضيفي الزبد واستمري في التحريك حتى يذوب الزبد.

ثم أضيفي الكريمة والملح واستمري في التحريك حتى تتمازج المكونات.

ارفعي الصوص من على النار وأضيفي الفانيليا وقومي بالتحريك جيدا.

بعد ذلك قلبي الصينية في طبق التقديم ووزينيها بصوص الكراميل.