في 10 دقائق طريقة عمل كيك الحلة بدون فرن مش هتتعبي تاني وهتعمليها كل يوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل كيك الحلة بدون فرن، كيك الحلة هو نوع شهي ومحبب للجميع وهو من الحلويات التي يعشقها الأطفال والكبار على حد سواء ولكن في بعض الأحيان لا يكون لدينا فرن لتحضير الحلويات المختلفة ولكن لا تقلق يمكنك الاستمتاع بهذا ألكيك الرائع بدون الحاجة إلى فرن إليكم طريقة عمل كيك الحلة بدون فرن.

طريقة عمل كيك الحلة بدون فرن

مقادير عمل كيك الحلة بدون فرن:

كوب من الطحين.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

بيضة واحدة.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة شاي من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الشوكولاتة الداكنة المبشورة.

خطوات عمل كيك الحلة

في وعاء كبير اخلط الطحين والخميرة والسكر والملح معا.

أضف الزبدة المذابة واخلط جيدا حتى يتم تكوين مزيج متجانس.

أضف البيضة واخلطها جيدا في الخليط.

أضف الحليب والفانيليا واستمر في الخلط حتى تندمج المكونات جيدا.

أضف الشوكولاتة المبشورة واخلطها بلطف في العجينة.

استخدم وعاء صغير الحجم غير لاصق ضع به العجينة.

سخن القدر على نار متوسطة وضع عليه منصات معدنية صغيرة لرفع وعاء العجينة عن قاع القدر.

ضع وعاء العجينة على المنصات المعدنية في القدر اغطه بغطاء محكم.

اخبز ألكيك لمدة حوالي 30-40 دقيقة على نار متوسطة.

بعد انتهاء الوقت المحدد، قم بفحص نضج ألكيك بواسطة سكينة إذا خرجت نظيفة فهذا يعني أن ألكيك جاهز.

اترك ألكيك ليبرد قليلا قبل تقطيعه وتقديمه.

وبهذا تكون قد انتهيت من عمل كيك الحلة بدون الحاجة إلى فرن يمكنك تزيينه بالسكر الناعم أو الكراميل أو حبيبات الشوكولاتة يمكنك أيضا قطعه إلى نصفين ووضع طبقة من الكريمة أو الشكولاتة.