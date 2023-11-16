مش هتشتريه من برة تاني طريقة عمل لقمة القاضي في 10 دقائق بطريقة سهلة وبسيطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الزلابية هي واحدة من أشهر وألذ الحلويات التقليدية في المطبخ العربي تعتبر الزلابية طبقًا شهيًا يتم تحضيره في المناسبات الخاصة مثل شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، كما يمكن تناولها في أي وقت من العام كوجبة خفيفة بجانب كوب من الشاي أو القهوة ونقدم لكم من خلال موقع دوت الخليج أسهل وأسرع طريقة لتحضير لقمة القاضي في المنزل.

طريقة عمل لقمة القاضي أو الزلابيا في المنزل

لكي تتمكني من عمل لقمة القاضي في المنزل يجب عليك احضار بعض المكونات واتباع الخطوات التالية بشكل صحيح

مكونات عمل الزلابيا

دقيق

ماء

زيت

تعتبر طريقة عمل الزلابية سهلة ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة يتم تحضيرها من العجينة الرقيقة المصنوعة من دقيق القمح والماء وقليل من الزيت يتم خلط المكونات معًا حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة يتم تغطية العجينة وتركها في وعاء لتتخمر.

طريقة عمل الشربات

بينما يتخمر العجينة يتم إعداد الشربات حيث يتم خلط السكر والماء في حلة أو وعاء صغير ووضعه على النار جب أن يذوب السكر تمامًا وأن تغلي لبضع دقائق ثم يتم إضافة ليمونة.

خطوات عمل لقمة القاضي

هذه هي الخطوات اللازمة لعمل لقمة القاضي في المنزل خطوة بخطوة

بعد التأكد من تخمر العجينة قومي بعمل كرات صغيرة من العجينة باستخدام ملعقة أو قمع لكي تكون متساوية ثم قم بوضعها في الزيت بعد أن تتركه يسخن ثم تتركها حتي تصبح لونها ذهبي وبعدها قومي بإزالتها من الزيت

يجب ترك الزلابية لتبرد قليلاً ثم وضعها في الشربات وهو ساخن.

تتشرب الزلابية الشرابت لبضع دقائق ثم قومي بتصفيتها قبل تقديمها، ويمكن تزيينها برشة من الفستق المطحون أو قطع من اللوز المحمص يمكن تقديم الزلابية باردة أو دافئة ويفضل تناولها مع كوب من الشاي الأخضر أو القهوة التركية.